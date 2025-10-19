“ประเสริฐ”อ้างผลงานปราบโกงออนไลน์สมัยนั่งดีอี ปิดเว็บผิดกฎหมาย 4 แสนลิงก์ ลดความเสียหายกว่า 14,500 ล้าน

“ประเสริฐ” เปิดผลงานปราบอาชญากรรมออนไลน์ ยุคเพื่อไทย ปิดเว็บผิดกฎหมาย 4 แสนลิงก์ ลดความเสียหายกว่า 14,500 ล้านบาท สะท้อนความเข้มข้นในการปราบสแกมเมอร์ ไม่ใช่ปล่อยเว็บผิดกฎหมายพุ่ง
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โพสต์ข้อความว่า เมื่อวานมีการนำเสนอข่าวว่า ดีอี ปิดเว็บผิดกฎหมายพุ่ง 4 แสนลิงก์ในปีนี้ มีบางคนเอาข่าวนี้ไปบิดเบือน แล้วตั้งคำถามว่า “ห๊ะ! แล้วก่อนหน้านี้ไปอยู่ไหนมา?”
นายประเสริฐระบุว่า ตนขอชี้แจงในฐานะอดีต รมว.ดิจิทัลฯ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่เอาจริงที่สุดในการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์มากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งตั้ง ศูนย์ AOC 1441, ออกนโยบาย “ตัดไฟ ตัดเน็ต ตัดน้ำมัน” และปรับปรุง พ.ร.ก. Cyber ให้ทันสมัย, ล้างบาง SMS ที่แนบลิงก์หลอกลวงโดยการให้มีการลงทะเบียน Sender Name ใหม่ทั้งระบบ, Mobile Cleansing ระงับการใช้งาน Mobile Banking ผิดกฎหมายอีกกว่า 11 ล้านเลขหมาย
ประเสริฐระบุอีกว่า ผลลัพธ์คือความเสียหายจากคอลเซ็นเตอร์ ลดลงกว่า 40% ทั้งป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้กว่า 14,500 ล้านบาทต่อปี ดำเนินคดีไปแล้วกว่า 1.18 ล้านคดี ปิดเว็บพนัน เว็บหลอกลวง และเว็บผิดกฎหมาย
“ปี 2566 ก่อนผมเข้ามา ปิดได้แค่ 7,000 เว็บ ปีแรกที่ผมเข้ามา ปิดได้กว่า 100,000 เว็บ และจากในช่วง ต.ค.67-มิ.ย.68 ปิดไปกว่า 200,000 เว็บ ตอนนี้ยอดรวมของปีน่าจะแตะ 400,000 แล้ว ดังนั้นตัวเลข 400,000 ไม่ได้แปลว่าเว็บผิดกฎหมาย “พุ่ง” แต่แปลว่า “เราทำงานมากขึ้น เจอมากขึ้น และปิดได้มากขึ้น” ที่ผ่านมาอาจจะหาไม่เจอ หรือเจอแล้ว “ไม่ยอมปิด” ก็ไม่ทราบนะครับ”