ภท.เฮ! "วิสุดา" คว้าชัยเลือกตั้งซ่อม กาญจน์ กวาด 52,807 คะแนน ทิ้งห่าง "ชินวัฒน์" จาก พท.ที่ได้ 35,964 คะแนน

ภท.เฮ! ชนะขาดเลือกตั้ง สส.กาญจนบุรี เขต 4 นับเสร็จแล้ว "วิสุดา" คะแนนนำ 52,807 คะแนน ทิ้งห่าง "ชินวัฒน์ " จาก พท.ที่ได้ 35,964 คะแนน
วันนี้(19 ต.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากปิดการลงคะแนนเะแนนลือกตั้ง ส.ส.กาญจนบุรีเขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่างในเวลา 17:00 น. และได้เริ่มนับคะแนนซึ่งจากระบบรายงาน ผลการนับคะแนนของสำนักงานกกต ปรากฏว่า ณ.เวลา 20.00 น.นับครบแล้วทั้ง 254 หน่วยเลือกตั้ง จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 133,100 คน มีผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิ์ 94,521 คน บัตรดี 88,771 ใบ บัตรเสีย 2,603ใบ บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 3,147 ใบ
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหมายเลข 1 น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ จากพรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 52,807 คะแนน ตามมาด้วยหมายเลข 2 พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช จากพรรคเพื่อไทย ได้ 35,964 คะแนน
ทั้งนี้สำนักงาน กกต.คาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินเวลา 21.00 น.
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย ยกเว้นตำบลหนองกุ่มและอำเภอหนองปรือ มีหน่วยเลือกตั้ง 254 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 133,100 คน