“ธรรมนัส” สั่งเร่งสร้างอาคารเรียนใหม่ รร.ศรัทธาสมุทร ถล่มหลังแผ่นดินไหว

“ธรรมนัส” สั่งเร่งสร้างอาคารเรียนใหม่ รร.ศรัทธาสมุทร หลังแผ่นดินไหวถล่ม ย้ำ อย่านำความแตกแยกทางการเมือง มาทำลายการพัฒนา
วันนี้ (13 ต.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวระหว่างลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ว่า หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวซึ่งส่งผลให้อาคารเรียนของโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนนักเรียนกว่า 2,000 คน ต้องเรียนในโดมชั่วคราว ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือโดยเร็ว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดมาติดตามปัญหาดังกล่าวไปแล้ว จึงได้ปรึกษาหารือและสั่งการให้นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาธิการ (กพฐ.) เร่งจัดสรรงบประมาณ 25 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เรื่องนี้ตนรับผิดชอบเอง ต้องทำให้ได้
“การศึกษาคือรากฐานสำคัญของสังคม จึงจำเป็นต้องดูแลให้ลูกหลานได้รับการอบรมสั่งสอนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมฝากถึงผู้นำท้องถิ่นให้ร่วมมือกันพัฒนา โดยไม่นำการเมืองมาสร้างความแตกแยกในพื้นที่ เพราะเมื่อไม่สามัคคี การพัฒนาก็เกิดขึ้นไม่ได้” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว