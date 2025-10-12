ทบ.แจงเสียงลำโพงเป็นการแสดงออกไม่รุนแรง สะท้อนไม่พอใจเขมรบุกรุก ย้ำยึดหลักสิทธิระวังแก้ปัญหา

โฆษกทบ. แจงเสียงลำโพงชายแดนเป็นการแสดงออกไม่ใช้ความรุนแรง สะท้อนความไม่พอใจต่อการบุกรุกของกัมพูชา ย้ำกองทัพไทยยึดหลักสิทธิมนุษยชนทุกขั้นตอน แก้ปัญหาอย่างระมัดระวังไม่ให้สถานการณ์บานปลาย
วันนี้ (12ต.ค.) จากกรณีที่ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงถึงการนำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) เข้าตรวจสอบพื้นที่หมู่บ้านซุกค์ และหมู่บ้านเปรยจัน ตำบลโอเบยเจือน อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ภายหลังได้รับรายงานว่ามีการออกอากาศเสียงจากลำโพงในฝั่งไทย ที่มีลักษณะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและรบกวนการพักผ่อนของพลเมืองกัมพูชา โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อันเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมและบรรทัดฐานสากลนั้น
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงว่า ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจบริบทของพื้นที่ดังกล่าวว่า เป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาบุกรุกเข้ามาในเขตไทย ซึ่งมีความขัดแย้งมาอย่างต่อเนื่องและยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดยที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชายังคงมีการจัดตั้งมวลชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางการ เข้าขัดขวางและยั่วยุต่อฝ่ายไทย ทำให้ประชาชนไทยในพื้นที่ได้รับผลกระทบและเกิดความไม่พอใจเป็นวงกว้าง หลายกลุ่มจึงออกมาแสดงออกด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อกดดันให้รัฐเร่งดำเนินการจัดการกับปัญหาดังกล่าว หนึ่งในนั้นคือการใช้เครื่องเสียงเปิดเสียงจากฝั่งไทย ซึ่งอาจสร้างความไม่สบายใจให้กับชาวกัมพูชา
โฆษกกองทัพบกกล่าวต่อว่า การแสดงออกของชาวไทยในลักษณะดังกล่าว เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อสะท้อนความไม่พอใจต่อการรุกล้ำอธิปไตยไทยของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการบิดเบือนข้อมูลและไม่เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ในทางกลับกัน หากมองไปที่พฤติกรรมของฝ่ายกัมพูชา เมื่อมีการชุมนุมก็มักใช้วิธีก้าวร้าว รวมถึงมีสิ่งเทียมอาวุธเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยจนได้รับบาดเจ็บหลายครั้ง จึงเห็นได้ชัดว่าฝ่ายกัมพูชาควรหาทางออกอย่างยั่งยืน แทนที่จะเรียกร้องประณามการกระทำของฝ่ายไทยในลักษณะดังกล่าว
พลตรี วินธัยกล่าวว่า มาตรการต่าง ๆ ที่ฝ่ายไทยนำมาใช้ในการจัดการสถานการณ์ต้องดำเนินด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เข้าทางของฝ่ายกัมพูชา โดยเจ้าหน้าที่ไทยได้คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้เห็นว่าทุกการดำเนินการของไทยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อทั้งสองฝ่ายให้น้อยที่สุด