นายกฯ เผย สปสช.ติดหนี้แทบทุกโรงพยาบาล อยู่ระหว่างพิจารณาใช้งบกลางเคลียร์หนี้ให้

“อนุทิน” ชี้ สปสช.ติดหนี้แทบทุกโรงพยาบาล อยู่ระหว่างการพิจารณา ขอใช้งบกลางเคลียร์บัญชีล้างหนี้ให้ หากเข้าเกณฑ์จะเร่งดำเนินการ
วันที่ 9 ต.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ประกาศว่า รพ.มงกุฎวัฒนะ จำเป็นต้องหยุดให้บริการผู้ป่วยนอก แก่ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นตรงกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่ชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลข้ามหลายปีงบประมาณ จนมียอดสะสมมากกว่า 100 ล้านบาทแล้ว ว่า ตนคิดว่า สปสช. ต้องเร่งในการบริหารการเพิ่มการเงิน เพราะติดหนี้ไม่ใช่แค่บางโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ติดหนี้แทบจะทุกโรงพยาบาลเลย
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตนกำลังพิจารณาในการนำเสนอที่จะของบกลางไปเคลียร์บัญชีเหล่านี้ เพราะเรื่องกำลังอยู่ในการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วน และเข้าเกณฑ์ ตนก็จะเร่งดำเนินการให้