อธิบดีกรมการปกครอง ขานรับนโยบาย รบ.พร้อมขับเคลื่อน “คนละครึ่ง พลัส” กำชับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน รุกชุมชน รับรองร้านค้า ประชาสัมพันธ์สิทธิ

วันนี้(8 ต.ค.)นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามหนังสือด่วน ถึงจังหวัด ขอความร่วมมือ แจ้งไปยังอำเภอ ทั่วประเทศ สนับสนุนโครงการคนละครึ่ง พลัส 5 แนวทาง ตามนโยบายของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิและขั้นตอนเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง
2. มอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอำเภอในพื้นที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่ เป็นผู้รับรองการลงทะเบียนร้านค้าการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
3. เชิญชวนร้านค้า OTOP และผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่กำหนด
4. ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก กับประชาชนและร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงช่วยเหลือกรณีพบปัญหาระหว่างดำเนินการ
5. ให้อำเภอตรวจสอบและกำชับมิให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ กระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ