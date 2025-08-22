กมธ.สันติสุขยันไม่นิรโทษ ม.112 แต่ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม ไม่เอาผิดเยาวชนอายุต่ำกว่า 18

กมธ.สันติสุข ยืนยันไม่ลดเงื่อนไข นิรโทษกรรม ม.112 แต่ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม เปิดข้อเสนอให้แก้ไข 5 แนวทาง มีข้อเสนอ ไม่เอาโทษเยาวชน อายุต่ำกว่า18 ปีขณะที่กระทำความผิด
วันที่ 22 ส.ค.ที่รัฐสภา นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ.. สภาฯ ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาเนื้อหามาตรา 3 ซึ่งเป็นบทยกเว้นไม่นิรโทษกรรม 3 กลุ่ม คือ คดีทุจริตคอร์รัปชั่น คดีมาตรา 112 และ คดีความผิดร้ายแรงทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งมติของกมธ.วานนี้ (21 ส.ค.) มีมติให้ปรับปรุงเนื้อหา ว่า ที่ประชุมลงมติเสียงข้างมากเห็นว่ามาตราดังกล่าวควรแก้ไขปรับปรุงให้ครอบคลุมสมบูรณ์ แต่ในเบื้องต้นยังไม่มีข้อเสนอชัดเจน เช่น มีการหารือถึงควรแยกคดีเยาวชนออกจากคดีของผู้ใหญ่ แต่ในเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นนิรโทษกรรม 3 กลุ่มนั้นยังไม่มีการแก้ไขให้ผิดไปจากเดิม
“การนิรโทษกรรมให้กับเยาวชนที่อายุไม่ถึง 18 ที่มีข้อสังเกตในคดีความผิดมาตรา 112 นั้นยังไม่มีข้อสรุป ว่าจะแก้ไขอะไร ในถ้อยคำใดบ้าง ต้องรอดู ซึ่งในชั้นนี้คดีผิดมาตรา 112 ยังไม่ถูกตัดออกไป ยังถือเป็นข้อยกเว้นไม่นิรโทษกรรมให้ ส่วนเนื้อหามาตรา 3 จะปรับปรุงอย่างไรนั้นต้องหารือในที่ประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้า” นายเกชา กล่าว
ขณะที่นายนิกร จำนง กมธ. กล่าวว่าที่ประชุมกมธ.วานนี้ (21 ส.ค.) ยังไม่มีข้อสรุปถึงสาระที่ต้องปรับปรุงแก้ไข อย่างไรก็ดียอมรับว่าในการหารือของกมธ. มีความเห็นเสียงข้างมากให้ปรัปบรุงเนื้อหา ทั้งนี้ตนถือเป็นกมธ.ที่เป็นเสียงข้างน้อยที่เห็นว่าควรคงไว้ตามเนื้อหาเดิม เพราะหากแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจจะทำให้ขัดกับหลักการที่สภาฯ ได้รับ และส่งผลให้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ได้ อย่างไรก็ดีในรายละเอียดว่าจะปรับปรุงรูปแบบใดนั้น ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนต้องรอการประชุมในสัปดาห์หน้าอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับข้อเสนอของกมธ. ฝั่งที่เห็นด้วยกับการให้ปรับปรุงเนื้อหามาตรา 3 ของร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข พบว่ามีข้อเสนอ 5 แนวทาง ได้แก่
แนวทางแรก เสนอให้ตัดเงื่อนไขการนิรโทษกรรมส่วนของการกระทำความผิดต่อส่วนตัวออกไป
แนวทางสอง ให้เพิ่มเติมถ้อยคำให้ ผู้กระทำความผิดที่อายุไม่เกิน 18 ปีในขณะที่กระทำความผิด ได้รับการนิรโทษกรรม
แนวทางสาม ให้เพิ่มเงื่อนไขห้ามนิรโทษกรรม กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ฐานที่ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
แนวทางสี่ เป็นข้อเสนอที่ผสมระหว่างแนวทางที่สองและแนวทางที่สาม เข้าด้วยกัน คือ เพิ่มเงื่อนไขห้ามนิรโทษกรรม กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ฐานที่ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และเว้นการเอาผิดผู้กระทำความผิดที่อายุไม่เกิน 18 ปีในขณะที่กระทำผิด
และแนวทางที่ห้า ได้ปรับปรุงเนื้อหา โดยเพิ่มเงื่อนไขห้ามนิรโทษกรรมให้กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ฐานที่ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
นอกจากนั้น ได้ถ้อยคำที่กำหนดห้ามนิรโทษกรรมการทำผิดต่อส่วนตัว หรือการกระทำที่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มออกไป เหลือไว้เพียง ผู้ที่กระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำ
นอกจากนั้นได้เติมถ้อยคำเพิ่มเติมด้วยว่า ความผิดไม่ยอมรับเงื่อนไขการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำตามที่คณะกรรมการกำหนด