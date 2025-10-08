ประเดิมแจก"เบี้ยยังชีพ" ยุคนายกฯหนู งวดแรก รวบ 3 เดือน เฉพาะ “สูงอายุ” 6.6 ล้านคน -เบี้ยพิการ เพิ่มจากQ4 1.1 พันล้านบาท

ประเดิมแจก"เบี้ยยังชีพ" ยุคนายกฯหนู "สูงอายุ-คนพิการ-ป่วยเอดส์”งวดแรก "งบฯอุดหนุน 69" บช.จ่ายเบี้ยยังชีพ แทน อปท. รวบยาว 3 เดือน ต.ค.- ธ.ค. 68 ยังใช้เกณฑ์เดิม แจกเฉพาะ “สูงอายุ” 6.6 ล้านคน 1.3 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 14 ล้าน จากไตรมาสสุดท้ายปี 68 ส่วน “คนพิการ” เพิ่มขึ้น 1.5 หมื่นคนเศษ จัดสรรเพิ่มเท่าตัว 1.1 พันล้านบาท
วันนี้ (8 ต.ค. 2568 ) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ใน 3 ส่วน ซึ่งยังใช้เกณฑ์เดิม ในไตรมาสแรก (ต.ค.- ธ.ค. 2568)
เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประเภท เทศบาล 2,474 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 5,293 แห่ง
ล่าสุด พบว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพให้กับ อปท. โดยกรมบัญชีกลาง จะรับผิดชอบการจ่ายเบี้ยยังชีพ แทน อปท.
เป็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 69 ไตรมาสแรก จัดสรรให้กับ 7,767 อปท. เป้าหมาย 6,686,379 คน วงเงิน 13,198,133,600 บาท พบว่า เป้าหมายสูงขึ้นจากไตรมาสสี่ 2568 จำนวน 4 หมื่นคนเศษ วงเงินประมาณ 14 ล้านบาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 69 ไตรมาสแรก จัดสรรให้กับ 7,767 อปท. เป้าหมาย 1,376,025 คน วงเงิน 2,226,291,200 บาท พบว่า เป้าหมายสูงขึ้นจากไตรมาสสี่ 2568 จำนวน 1.5 หมื่นคนเศษ วงเงินประมาณ 1.1 พันล้านบาท
เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ ปี 69 ไตรมาสแรก จัดสรรให้กับ 7,767 อปท. เป้าหมาย 52,122 คน วงเงิน 78,198,000 บาท พบว่า เป้าหมายสูงขึ้นจากไตรมาสสี่ 2568 จำนวน 10 คน วงเงิน 15,000 บาท
ทั้งนี้ งบอุดหนุน ที่รัฐจัดสรรให้ ปีงบฯ 2569 แยกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 55,988,410,800 บาท เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 13,397,596,800 บาท และ เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 318,618,000 บาท.