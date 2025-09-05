คนชรา 72 จังหวัด เบี้ยสูงอายุ Q4 ตกหล่น! 16,024 คน "มท." เร่งโอน "เพิ่มเติม" 10 ล้าน ส่วนสารพัดเบี้ยปีงบ69 เคาะเกือบ 7 หมื่นล้าน

คนชรา 72 จังหวัด เบี้ยยังชีพสูงอายุ ไตรมาสสุดท้าย ตกหล่น! 16,024 คน จ่อรับ "เพิ่มเติม" เกือบ 10 ล้าน ยกเว้น ชัยนาท-พัทลุง-ภูเก็ต-ลําปาง ส่วนเบี้ยพิการ "เดือน ก.ย." ไตรมาสสุดท้าย จ่อโอน 1,384,916 คน งบประมาณ 1.1 พันล้าน เผยงบอุดหนุนสารพัดเบี้ยยังชีพ ปีงบฯ69 เคาะแล้ว เกือบ 7 หมื่นล้าน แยกเป็นผู้สูงอายุ 55,988,410,800 บาท คนพิการ 13,397,596,800 บาท และ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 318,618,000 บาท
วันนี้ (5 ก.ย. 2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง หน่วยงานที่รับผิดชอบการจ่ายเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ" แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ล่าสุดพบว่า เตรียมโอน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2568)
และเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2568) ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
โดย สถ. มหาดไทย เร่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้ง อปท. 7,547 แห่ง ที่ได้รับการจัดสรรตรวจสอบ แยกเป็น เบี้ยยังชีพความพิการ เป้าหมาย 1,384,916 คน วงเงิน 1,124,935,200 บาท ให้กับ 76 จังหวัด
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ "เพิ่มเติม" 73 จังหวัด ยกเว้น จ.ชัยนาท จ.พัทลุง จ.ภูเก็ต และจ.ลําปาง เป้าหมาย 16,024 คน วงเงิน 9,586,600 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ มหาดไทย เพิ่งโอนเบี้ยยังชีพ ไตรมาสสี่ (ก.ค.- ก.ย. 68) ให้กับ อปท. แยกเป็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จัดสรรให้กับ 7,547 อปท. เป้าหมาย 6,646,127 คน วงเงิน 13,183,200,600 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ จัดสรรให้กับ 7,547 อปท. เป้าหมาย 1,3766,025 คน วงเงิน 2,226,291,200 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จัดสรรให้กับ 5,000 อปท. เป้าหมาย 52,122 คน วงเงิน 78,183,000 บาท
มีรายงานด้วยว่า สำหรับความคืบหน้าต่อแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ในส่วนของ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน ทั้ง 3 ประเภท
ล่าสุด ที่ประชุม คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เห็นชอบ ร่างงบอุดหนุนปี 2569 แล้ว
แยกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 55,988,410,800 บาท เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 13,397,596,800 บาท และ เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 318,618,000 บาท
เมื่อเร็วๆ นี้ สถ. ยังได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ไปยัง 76 จังหวัด แจ้งผู้ว่าฯ ในส่วนของการยกร่าง ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ประจำปี 2569
ให้ตั้ง “รายรับ และ รายจ่าย” ไว้ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน และด้านรายจ่าย ในหมวดงบกลาง ทั้ง 3 รายการ โดยยังใช้หลักเกณฑ์เดิมทั้งหมด.