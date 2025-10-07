“สันติ” เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการอีก 3 จว.ยันโปร่งใสลาออกเอกชนก่อนนั่ง รมต.ยังไม่ตั้งที่ปรึกษา

รมต.สำนักนายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการอุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และ ตาก พร้อมยันความโปร่งใสในการเข้ารับตำแหน่ง ย้ำ การกำกับ “สคบ.” ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และยังไม่แต่งตั้งที่ปรึกษาตามที่เป็นข่าว
วันนี้ (7 ต.ค.) ณ ทำเนียบรัฐบาล นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขอเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนและประเทศชาติ โดยไม่ต้องการเสียเวลาไปกับเรื่องอื่น เนื่องจากรัฐบาลมีเวลาจำกัดในการขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมยืนยันถึงความโปร่งใสในการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี โดยได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2565 และพ้นจากคณะกรรมการบริหารในปี 2567 รวมถึงได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดก่อนเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าไปบริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแก้ไขปัญหา กระทั่งสามารถนำบริษัทกลับเข้าสู่การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้ง
นายสันติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อีกทั้งไม่ได้ประกอบธุรกิจลีสซิ่ง และยังไม่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษา โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และ ตาก เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับดูแล โดยมุ่งหวังให้การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในระดับพื้นที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง
โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วย