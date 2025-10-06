“ศักดิ์ดา” มท.3 ลงพื้นที่กาญจน์ ตรวจราชการ–ติดตาม 7 ภารกิจเร่งด่วน ย้ำข้าราชการอย่าทำตัวเป็นนายประชาชน

กาญจนบุรี – รมช.มหาดไทย “ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์” ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.กาญจนบุรี ติดตามภารกิจสำคัญ 7 ด้านของกระทรวงมหาดไทย ทั้งปัญหาขยะ ยาเสพติด ที่ดินรัฐ และแรงงานต่างด้าว พร้อมเน้นย้ำข้าราชการต้องทำงานเพื่อประชาชน “อย่าทำตัวเป็นนาย เพราะจะทำงานยากและลำบาก”
วันนี้( 6 ต.ค.) ที่บริเวณ “โครงการความร่วมมือการบริหารและจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” บ่อขยะเชิงเขาทอง หมู่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นาย ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่กว่า 100 ไร่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของจังหวัด
โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ ได้แก่ นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, นายวินัย โตเจริญ รองอธิบดีกรมการปกครอง, นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดเข้าร่วม
หลังตรวจพื้นที่ นายศักดิ์ดา พร้อมคณะ เดินทางเข้าประชุมที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานและมอบนโยบายสำคัญ โดยเน้นการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบพื้นที่ผิดกฎหมาย การป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การบริหารจัดการภัยพิบัติและภัยแล้ง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและความเป็นอยู่ของประชาชน
รมช.มหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นรูปธรรมและเกิดผลลัพธ์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
นายศักดิ์ดา กล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า “ขอให้ข้าราชการทุกระดับอย่าทำตัวเป็นนายประชาชน เพราะเมื่อใดที่เรามีท่าทีแบบนั้น การทำงานจะยากและลำบาก ผมเองก็เคยเป็นข้าราชการมาก่อน ตั้งแต่เริ่มต้นจนเกษียณในตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงเข้าใจและเห็นใจผู้ปฏิบัติงานทุกคน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราทุกคนต้องทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง”
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจติดตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การบริหารจัดการของจังหวัดกาญจนบุรีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน