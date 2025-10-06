จ่าเอก ยศสิงห์ เปิดนิคมเกตเวย์รับผู้นำชุมชน ดันนโยบาย ‘พึ่งพาได้’ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างนิคมฯ–ชุมชน

รมช.อุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำท้องถิ่น เน้นแนวทางบริหารที่โปร่งใส แก้ปัญหาชุมชนได้จริง สร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
วันนี้(6 ต.ค.)จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเปิดเวทีพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ภายใต้นโยบาย “อุตสาหกรรมพึ่งพาได้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” โดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างนิคมฯ ภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ให้เข้มแข็งขึ้น พร้อมย้ำว่าอุตสาหกรรมจังหวัดต้องทำหน้าที่เป็น “ม้าศึกตัวแรก” ในการดูแลปัญหาและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับท้องถิ่น รวมถึงให้โรงงานดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียและผลกระทบต่อชุมชน
จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ‘อุตสาหกรรมพึ่งพาได้’ ที่ต้องการให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสมดุล ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง “ต่อไปนี้นายกเทศมนตรีและนายก อบต. ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม เพราะหลายเรื่องอยู่ในอำนาจท้องถิ่น ทั้งการก่อสร้าง การเชื่อมสาธารณูปโภค หรือ การดูแลชุมชน เราอยากให้ท้องถิ่นรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของร่วม และ มีส่วนได้ส่วนเสียกับนิคมฯ อย่างแท้จริง” จ่าเอก ยศสิงห์ กล่าว
รมช.อุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมจังหวัดต้องเป็น ‘ม้าศึกตัวแรก’ ของกระทรวงอุตสาหกรรม คอยสอดส่อง ดูแล และประสานงานในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาทำได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด “อุตสาหกรรมจังหวัดคือแนวหน้า ต้องรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ใครมีปัญหาอะไรก็มาหาอุตสาหกรรมจังหวัดได้เลย เพราะเขาคือคนที่อยู่ใกล้ประชาชนที่สุด”
ระหว่างการพูดคุยยังได้มีกล่าวถึง ปัญหาช้างป่าในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ซึ่งสร้างผลกระทบต่อทั้งชุมชนและพนักงานในนิคมฯ โดยเสนอแนวทางให้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการแก้ปัญหาช้างป่า และให้นิคมอุตสาหกรรมพิจารณานำกิจกรรม CSR ส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้ “เรื่องช้างป่านี่เป็นปัญหาใหญ่จริง ๆ อยากให้ผู้ประกอบการช่วยกันผ่านกิจกรรม CSR หรือกองทุนเฉพาะ เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพราะเราอยู่ร่วมกัน ต้องช่วยกันทั้งคนและสัตว์”