กมธ.ที่ดินฯ แฉ EHIA โครงการแลนด์บริดจ์ไม่สมบูรณ์ กังวลกระทบประมง-เสี่ยงสึนามิ จี้ สนข.ทบทวน

กมธ.ที่ดินฯ แฉ EHIA โครงการแลนด์บริดจ์ไม่สมบูรณ์ กังวลกระทบประมง-เสี่ยงสึนามิ จี้ สนข.ทบทวนใหม่ ไม่ให้ละเลยความปลอดภัยและผลกระทบปชช.
วันที่ (20 ส.ค.) คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ประธานกมธ.ฯ และ นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาชน โฆษกกมธ.ฯ แถลงผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรุนแรง (EHIA) โครงการแลนด์บริดจ์ ทั้งฝั่ง จ.ชุมพร และ จ.ระนอง
นายฐิติกันต์ เปิดเผยว่า กมธ.ได้รับฟังข้อมูลจากภาคประชาชน พบข้อกังวลหลายประเด็น เช่น เส้นทางโครงการทับพื้นที่ทำประมงของชาวบ้าน ความเสี่ยงจากสึนามิและแผ่นดินไหว เพราะโครงการตั้งอยู่ใกล้รอยเลื่อนระนอง อีกทั้งการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาไม่พูดถึงแนวทางเยียวยาอย่างชัดเจน และบริษัทที่ปรึกษายังยอมรับว่า ข้อมูลที่นำเสนอไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
โฆษกกมธ.ฯ ระบุว่า วันที่ 25 ส.ค. จะมีการจัดเวทีประชาพิจารณ์เวทีสุดท้าย ซึ่ง กมธ.กังวลว่าหากเร่งดำเนินการต่อไป อาจทำให้โครงการติดขัดในอนาคต และส่งผลต่อภาพรวมของนโยบายรัฐบาล จึงเสนอให้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และบริษัทที่ปรึกษา เร่งจัดทำรายงานศึกษาใหม่ ให้สมบูรณ์ พร้อมกำหนดแนวทางเยียวยาประชาชนหากเกิดผลกระทบ
ด้าน นายพูนศักดิ์ ประธานกมธ.ฯ กล่าวเสริมว่า กมธ.จะส่งข้อค้นพบทั้งหมดไปยัง สนข. ในฐานะเจ้าของโครงการ รวมถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณา EHIA เพื่อให้รับทราบข้อบกพร่อง และทบทวนรายงานอย่างรอบคอบอีกครั้ง เพื่อให้โครงการเดินหน้าโดยไม่ละเลยความปลอดภัยและผลกระทบต่อประชาชน