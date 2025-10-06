ผู้ประกอบการเก้าอี้ชายหาดพัทยา ร้องสว. กม.แอลกอฮอล์ เปิดช่องจนท.หากินกระทบธุรกิจและนทท.

ผู้ประกอบการธูรกิจกลางคืนพัทยา ร้องสว. เหตุกม.แอลกอฮอล์ ห้ามขายเหล้า-เบียร์หากไม่มีใบอนุญาต ทำธุรกิจเก้าอี้ชายหาดชะงัก นทท.โดนจับ-ปรับพ่วงด้วย เปิดช่องจนท.หากิน "พิศิษฐ์" รับเรื่อง
วันนี้ (6ต.ค.) นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา และนางประทุม วงศ์สวัสดิ์ สว. รับหนังสือร้องทุกข์จากนางลิซ่า แฮมิลตัน ประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยา กรณีพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2568 มาตรา32 ห้ามสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายแอลกอฮอล์
นางลิซ่า กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการตามจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ มีความกังวลกับกฎหมายดังกล่าว และอยากให้ภาครัฐทบทวน เพราะส่งผลกระทบทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว เนื่องจากจะนั่งดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานที่ต่างๆไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น เมืองพัทยาถ้านักท่องเที่ยวนั่งดื่มตามเก้าอี้ชายหาดก็จะถูกจับหรือปรับได้ หากฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่รีบแก้ไข นักท่องเที่ยวอาจนำไปสื่อสารจนเกิดความเสียหายได้ยิ่งในช่วงนี้ที่กำลังจะเป็นช่วงไฮซีซั่น อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์ได้ด้วย ดังนั้น จึงอยากให้ทางวุฒิสภาช่วยแก้ไขปัญหา
ด้านนายพิสิษฐ์ ระบุว่า ตนจะรับเรื่องไว้ โดยจะส่งต่อไปยังนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย