“เดียร์” แจง พท.ยื่นร่างแก้ไข พ.ร.บ.สถานบริการ 6 ประเด็น ปลดล็อกศักยภาพธุรกิจกลางคืน ป้องกันเรียกรับผลประโยชน์

“ขัตติยา” แจง “เพื่อไทย” ยื่นร่างแก้ไข พ.ร.บ.สถานบริการ 6 ประเด็น เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ปลดล็อกศักยภาพภาคเศรษฐกิจกลางคืนของไทย ป้องกันเรียกรับผลประโยชน์
วันที่ 26 ก.ย. น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความใน X ว่า พรรคเพื่อไทยได้ยื่นร่างแก้ไข “พ.ร.บ.สถานบริการ” เข้าสู่การพิจารณาของสภา เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เพิ่มความโปร่งใส และปลดล็อกศักยภาพภาคเศรษฐกิจกลางคืนของไทย
การแก้ไขร่าง พ.ร.บ. สถานบริการ ที่พรรคเพื่อไทย ได้ยื่นเข้าสภาไปเมื่อวันก่อน เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าจากการที่ดิฉันเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานบันเทิง และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการ เรามีข้อสรุปร่วมกันว่า พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 เป็นกฎหมายที่ล้าสมัย มีหลายประเด็นที่เปิดช่องให้เกิดการทุจริต และไม่สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงได้เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. ปรับปรุงนิยาม “สถานบริการ” ให้ชัดเจน ครอบคลุมความเป็นจริงของธุรกิจในปัจจุบัน
2. เพิ่มนิยาม “ผู้ทำงาน” เพื่อให้คุ้มครองแรงงานในทุกลักษณะการจ้าง
3. ปรับระบบ Zoning จาก “เขตอนุญาต” เป็น “เขตงดอนุญาต” ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์
4. ปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม พร้อมกำหนดให้นำรายได้เข้าสู่แผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการดูแลความสงบเรียบร้อย
5. จัดตั้งคณะกรรมการจังหวัด/กทม. เพื่อลดการใช้อำนาจดุลพินิจที่กระจุกอยู่กับผู้ว่าฯ เพียงผู้เดียว
6. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบกำกับดูแล
“ดิฉันเชื่อว่า การปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการปิดช่องโหว่การทุจริต สร้างระบบที่โปร่งใส และสร้างความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ประกอบการและแรงงาน พร้อมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ภาคเศรษฐกิจกลางคืนของไทยสามารถแข่งขันและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ โดยที่ไม่ขัดต่อหลักความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และประโยชน์สูงสุดของสังคมโดยรวมค่ะ”