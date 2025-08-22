xs
xsm
sm
md
lg

"เดียร์" เดือด! โวย "คมสัน" โพสต์บรรยากาศไต่สวน "นายกอิ๊งค์" ทำสังคมเข้าใจผิด ไม่เคารพคำสั่งศาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ขัตติยา” ฉุน "คมสัน" โพสต์ข้อความหลังเข้าฟังไต่สวนคดีคลิปเสียงนายกฯ คุยฮุนเซน โวยเสี่ยงทำสังคมเข้าใจผิด ขาดความรับผิดชอบ ไม่เคารพคำสั่งศาล

จากกรณีนายคมสัน โพธิ์คง นักวิชาการด้านกฎหมาย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังการเข้าฟังการไต่สวน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในคดีคลิปเสียงสนทนากับนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โดยนายคมสันระบุทำนองว่า น.ส.แพทองธาร เตรียมตัวชี้แจงการสนทนากับนายฮุนเซนมาดี แต่ดูเหมือนไม่ได้เตรียมตัวมาในเรื่องข้อกฎหมาย และจะกระทบกับอนาคตของรัฐบาลนั้น ล่าสุด วันนี้(22 ส.ค.) น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล รองโฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความใน X ตอบโต้นายคมสัน ว่า

ก่อนอื่น…ดิฉันต้องขอออกตัวก่อนว่า ไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วมนั่งฟังการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ แต่หลังจากได้อ่านโพสต์ของนายคมสัน โพธิ์คง ที่ออกมาเล่าถึงบรรยากาศภายในห้องไต่สวน ดิฉันมีข้อสังเกตดังนี้ค่ะ

ข้อแรก…ศาลได้มีคำสั่งชัดเจนว่า ห้ามเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการไต่สวนคดี ซึ่งคงพิจารณาแล้วว่าการเผยแพร่ดังกล่าวอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการทำงานของศาล การที่มีผู้นำบรรยากาศและข้อสังเกตส่วนตัวมาเล่าสู่สาธารณะ จึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและเป็นการฉวยโอกาส ซึ่งผู้ที่มีวุฒิภาวะและเคารพต่ออำนาจตุลาการย่อมหลีกเลี่ยงการกระทำเช่นนี้

ข้อสอง…สิ่งที่ปรากฏในโพสต์ของนายคมสัน ย่อมเป็นเพียงมุมมองที่เกิดจากการตีความส่วนตัว ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นการเล่าที่ตัดขาดจากบริบทภายในห้องไต่สวน ซึ่งย่อมเสี่ยงต่อการทำให้ผู้ที่อยู่นอกห้องเกิดความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

ข้อสาม…เมื่อมีการนำบรรยากาศมาเผยแพร่ในลักษณะนี้ ย่อมไม่มีใครสามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ว่าส่วนใดเป็นจริง ส่วนใดไม่จริง หรือส่วนใดถูกเล่าไม่ครบถ้วน เนื่องจากศาลได้มีคำสั่งห้ามเผยแพร่ไว้แล้ว ทำให้ผู้ที่มีวุฒิภาวะและเคารพต่อศาล ไม่อาจออกมาเล่าข้อเท็จจริงจากอีกมุมหนึ่งเพื่อโต้แย้งได้

ดิฉันจึงอยากชวนตั้งคำถามว่า การที่นายคมสันนำบรรยากาศภายในห้องไต่สวนมาเผยแพร่ต่อสาธารณะเช่นนี้ ถือเป็นพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบและขาดความเคารพต่อศาล หรือไม่???

กำลังโหลดความคิดเห็น