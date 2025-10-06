"สิริพงศ์" โต้กระแสวิจารณ์นายกฯ เมินลงพื้นที่น้ำท่วม ยันไม่ละเลย มอบรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

โฆษกรัฐบาลแจงกระแสวิจารณ์ นายกฯ ลงพื้นที่ชายแดนแทนช่วยน้ำท่วม ย้ำไม่ได้ละเลย มอบหมายรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 6 ต.ค.เวลา 10.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย กรณีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ แทนที่จะไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำท่วมมาโดยตลอด และได้ลงพื้นที่หลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบแล้ว
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมตั้งแต่ก่อนการแถลงนโยบายรัฐบาล เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง รวมทั้งมีคำสั่งการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา โดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานให้ช่วยเหลือประชาชน พร้อมย้ำว่าการไปเยี่ยมกำลังพลที่ชายแดนสุรินทร์ก็เป็นภารกิจสำคัญ เนื่องจากแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง และมีประเด็นด้านความมั่นคงจากที่ประชุม สมช. ที่ต้องสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดน
แม้ท่านนายกฯ จะอยู่ชายแดน แต่ไม่ได้ละเลยเรื่องน้ำท่วม ท่านได้มอบหมายให้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ดูแลทั้งการขนย้าย อพยพ ตัดไฟ การดูแลผู้ป่วยติดเตียง และการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการแบบทั้งระบบ ไม่ใช่แค่การไปเดินเยี่ยมประชาชนหลังน้ำลด”
ทั้งนี้ นายสิริพงศ์ เผยว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี และในช่วงบ่ายวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำอีกครั้ง อีกทั้งในวันนี้เวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) ครั้งที่ 1/2568 ณ ตึกภักดีบดินทร์ เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้ละเลยต่อความเดือดร้อนของประชาชน แต่ในบางครั้งภาพข่าวที่นำเสนออาจไม่สามารถสะท้อนให้เห็นภารกิจที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายพื้นที่ได้ทั้งหมด” นายสิริพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย