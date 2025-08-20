"ภูมิธรรม" ถกคืบหน้าโครงการกระตุ้นศก. วงเงิน 1.57 แสนล. กำชับจัดการงบที่เหลือคุ้มค่าเกิดประโยชน์ปชช.

รองนายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดกระตุ้นศก. ครั้งที่ 5 ติดตามความคืบหน้าโครงการกระตุ้นศก. วงเงิน 1.57 แสนล. กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการงบฯ ที่เหลืออย่างคุ้มค่า ให้เกิดผลประโยชน์ต่อปชช.
วันนี้ (20 สิงหาคม 2568) เวลา 14.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2568 โดยมีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้คณะกรรมการชุดนี้ ได้เสนอเรื่อง “แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาท” ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรก เรียกว่าระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน วงเงิน 115,000 ล้านบาทเศษ และครั้งที่ 2 หรือระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม อีกจำนวน 18,400 ล้านบาทเศษ ซึ่งงบประมาณที่ลงไปทั้งหมดกว่า 1.3 แสนล้านบาท เป็นการเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี เพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ ฉะนั้น จากกรอบ 1.57 แสนล้านบาท อนุมัติไปประมาณ 1.33 แสนล้านบาท ก็จะเหลืองบประมาณอยู่จำนวนหนึ่ง
“ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน ความคืบหน้าการขอรับจัดสรรและผลการอนุมัติจัดสรรโครงการ ความคืบหน้าผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการกำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และจะทำอย่างไรกับงบประมาณส่วนที่เหลือ เพื่อให้แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาทเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว
ทั้งนี้ นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2568 มีมติรับทราบ ดังนี้
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 เรื่อง ข้อเสนอโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาท ระยะที่ 2
- รายงานความคืบหน้าการขอรับจัดสรรและผลการอนุมัติจัดสรรโครงการ/รายการตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568
- รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
- รับทราบวงเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ส่วนที่เหลือ ประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท