“รมว.นฤมล“ ร่วมเปิดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ปี 68 หนุน เยาวชนเรียนรู้และรักษารากเหง้าวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันนี้(3 ต.ค.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม (กธ.)ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2568 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยมี น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ,นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ และ นายปรีดา บุญเพลิง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม ให้การต้อนรับ
โดย ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า งานบุญกระธูปออกพรรษา เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สะท้อนถึงความรัก ความสามัคคี และวิถีชีวิตที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา งานบุญนี้ไม่เพียงช่วยรักษารากเหง้าวัฒนธรรมของท้องถิ่น แต่ยังสามารถต่อยอดเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา และยังได้เรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรมของตัวเอง
ทั้งนี้ ประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2568 โดยถือเป็นการรวมพลังศรัทธาของชาวชัยภูมิที่สืบสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันทรงคุณค่า