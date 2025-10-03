"อนุทิน" เหยียบปราสาทตาเมือนธม ชี้มีทางเดินข้ามแดน แต่ทหารไทยเตรียมพร้อมไม่ให้กัมพูชารุกล้ำ

"นายกฯ หนู" เหยียบปราสาทตาเมือนธมเ ชี้เป็นจุดที่คนกัมพูชาสามารถข้ามแดนเข้ามาได้เพราะมีทางเดิน ทหารจึงต้องเตรียมพร้อมไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรุกล้ำ ประกาศลั่นทหารไทยสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น
วันนี้ (3 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจทหารแนวหน้าว่า ผู้ปฏิบัติตอนนี้มีการเตรียมพร้อม เพราะตรงนั้นเป็นจุดที่ฝั่งกัมพูชา คนกัมพูชาสามารถข้ามเข้ามาในเขตแดนไทยได้ มีทางเดิน เราจึงต้องเตรียมพร้อม ตรงนั้นคือด่านแห่งหนึ่งที่พี่น้องทหารก็มีความพร้อมที่จะไม่ให้เกิดการรุกล้ำเข้ามาของฝ่ายตรงข้ามอย่างแน่นอน
ส่วนที่บอกว่าทหารไทย สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น นายอนุทินลั่นว่าอ้าว ทหารไทย แพ้ใครได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางไปปราสาทตาเมือนธมของนายกรัฐมนตรี ในส่วนของพื้นที่ปฏิบัติการทหาร ไม่ได้มีการเก็บภาพเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนำมาเผยแพร่ มีเพียงภาพนิ่งเท่านั้น