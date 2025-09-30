ด่วน! ครม.ตั้ง “สิริพงศ์” โฆษกรัฐบาล อดีตนักโต้วาทีกล้าสวนมติลั่นต้อง "นายกฯหนู" และผลักดันแก๊งไทบ้าน

ด่วน! ครม. มีมติแต่งตั้ง “สิริพงศ์” นั่งโฆษกรัฐบาล เปิดประวัติ จากนักโต้วาที สู่โทรโข่งรัฐบาล “อนุทิน” ย้อนวีรกรรมการเมืองไม่ธรรมดา สส.ผู้โหวตสวนมติพรรค เหตุหาเสียงไว้ว่า ต้อง ”อนุทิน“ เท่านั้นนายกฯ และเป็นผู้ชักใยแก๊งไทบ้าน
วันนี้ (30ก.ย.) ด่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้ง นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็น โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้สำหรับประวัตินายสิริพงศ์ ฉายแววการเป็นนักพูด ตั้งแต่สมัยมัธยม ในฐานะ “นักโต้วาที” ของโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ และเป็นตัวแทน กล่าวสุนทรพจน์ ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ การศึกษา จบปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โยธา มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งตอนเรียน ยังเป็นอุปนายกสโมสรนักศึกษาด้วย ขณะที่ปริญญาโท จบ MIS (Management Information System) University of Colorado Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตอนเรียน ก็ได้เป็นประธานนักเรียนไทย อีกด้วย
และจบปริญญาเอก ด้านเกษตรเขตร้อน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกได้ว่า มีองค์ความรู้หลากหลายแขนงคนหนึ่ง
ทางด้านการเมือง นายสิริพงศ์ ซึมซับมาจากบิดา คือ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ หรือ นายกฯหมง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตลอดกาล ตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบัน ก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่ ร่วม 10 สมัย ซึ่งถือว่าเป็นนายกเทศมนตรี ติดต่อกันยาวนานที่สุดในประเทศไทย กว่า 42 ปี
โดยนายสิริพงศ์ เริ่มเส้นทางการเมือง จากการสอบได้เป็นสส.ศรีสะเกษ สมัยแรก ในปี 2551 ในสังกัดพรรคชาติไทย ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรค หลังจากพรรคชาติไทยถูกยุบ ก็โดนตัดสิทธิ์ไปด้วย 5 ปี
หลังจากนั้น ก็ผันตัวเองมาเป็นประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นประธานหอการค้า ที่อายุน้อยที่สุด ในวัย 32 ปี โดยเป็นเป็นผู้ผลักดันแบรนด์ทุเรียนภูเขาไฟ จนกลายเป็นผลไม้ GI ประจำจังหวัด ก่อนเป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก่อนที่ในปี 2562 นายสิริพงศ์ ได้กลับมาสนามการเมือง เป็นสส. ศรีสะเกษ อีกครั้ง ในนามพรรคภูมิใจไทย โดยวีรกรรมสร้างชื่อ คือการงดออกเสียง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากหาเสียงมาแบบนั้น ว่าจะเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกฯเพียงคนเดียว
จากนั้นก็จะเห็นบทบาทของการเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่กับการเป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ในยุคพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนจะมาเป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในยุคที่พรรคภูมิใจไทยรีแบรนด์ดิ้งพรรค
นอกจากนี้ ผลงานสร้างชื่อ คือการเป็นผู้ให้การสนับสนุนภาพยนตร์ที่โด่งดัง เรื่อง ไทบ้านเดอะซีรี่ส์ จนกลายมาเป็น ภาพยนตร์ เรื่องสัปเหร่อ ที่โด่งดังทั่วบ้านทั่วเมือง สะท้อนการเป็นซอฟพาวเวอร์ ของคนอีสาน และคนไทย ทั้งประเทศ