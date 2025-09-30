พิพิธภัณฑ์เกษตรมอบรางวัลประกวดหนังสั้น “ตามรอยพระยุคลบาทด้านการเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ ๙

พิพิธภัณฑ์เกษตรมอบรางวัลประกวดหนังสั้น “ตามรอยพระยุคลบาทด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ ๙” ภายใต้โครงการ “Young Agri Future” พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นพลังสำคัญในการสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาเกษตรไทย สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SF Central World นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น “ตามรอยพระยุคลบาทด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9” ภายใต้โครงการ Young Agri Future 2025 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ “Young Agri Future” เวทีสร้างสรรค์สุดยอดนักคิดรุ่นใหม่ ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่แห่งศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นเวทีสร้างสรรค์ให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยมีนิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 50 ทีม และมีผลงาน 15 ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการ Young Agri Future สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญพลังของคนรุ่นใหม่ในการสร้างความเข้าใจในพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านผลงานภาพยนตร์สั้นที่คนรุ่นใหม่ได้ถ่ายทอดออกมาอย่างสร้างสรรค์ เป็นแรงบันดาลใจ และจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกรรม และความยั่งยืนของประเทศต่อไปในอนาคต
ทั้งในเชิงนโยบายสำคัญต่างๆ จากแนวพระราชดำริ โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยเรามีสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นพลังในการผลักดันให้เราทุกคน มีความร่มเย็น กินดี อยู่ดี จวบจนปัจจุบันนี้ สิ่งสำคัญที่เราคนไทยทุกคนโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่จะต้องเป็นผู้สืบสาน รักษา และต่อยอด ให้เรื่องราวอันทรงคุณค่าที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีคุณูปการต่อประชาชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้”
ด้านพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้ไม่เพียงเป็นเวทีสำหรับการแข่งขัน แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการจุดประกายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา ผ่านการสื่อสารในรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่”
ทั้งนี้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เป็นพลังสำคัญในการสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาเกษตรไทย สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต
ด้านนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นตามรอยพระยุคลบาทด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของกระทรวงวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของทุกพระองค์นั้น เป็นสิ่งที่เราทุกคน ทุกหน่วยงานจะได้ช่วยกันสืบสาน รักษา และต่อยอด รวมทั้งร่วมกันเผยแพร่ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และความภาคภูมิใจ ตามเป้าหมายของโครงการ ในนามกระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบูรณาการให้กิจกรรมในครั้งนี้สมบูรณ์ และยังประโยชน์ให้กับสังคม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ของกลุ่มเป้าหมาย กระทรวงวัฒนธรรมมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนี่งในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้”
สำหรับทีมที่ได้การคัดเลือกจากโครงการประกวด ภาพยนตร์สั้นตามรอยพระยุคลบาทด้านการเกษตร ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย 10 ทีม ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท ได้แก่
เรื่อง “รอยยิ้มจากฟากฟ้า” ทีม Women Power : พลังหญิง จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท ได้แก่ เรื่อง “ทวนน้ำ” ทีม โคตรวิ่ง Production จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท ได้แก่ เรื่อง “ความสุขของ "อีฮวก” ทีม Panda Studios จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รางวัลชมเชย 6 รางวัล รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
1. เรื่อง “ผักกาด เด็กวัด” ทีม Autistic 4 จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2. เรื่อง “ต้นกล้า” ทีม 99 Takes @ KRU จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3. เรื่อง “อาหารของฉัน ของขวัญจากพ่อ” ทีม Five Film Full Flame Fame จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4. เรื่อง “Father's Land : แลก นาขวัญ” ทีม Women wave : คลื่นหญิง จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
5. เรื่อง “รักวุ่นๆ ของพอใจและนายพอเลย” ทีม DC ALL STAR จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
6. เรื่อง “รวย” ทีม เด็กดอยใจดี จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และรางวัลภาพยนตร์สั้นขวัญใจมหาชน (Popular Vote) รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ เรื่อง “รวย” ทีม เด็กดอยใจดี จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้