“ทิชา”นำยื่น “ประธานศาลฎีกา” เรียกร้องสิทธิประกันตัวให้“ตัน สุรนาถ”พร้อมผู้ต้องหาอีก 4 คน ออกมาทำประโยชน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(15 ก.ย.)ที่สำนักงานประธานศาลฎีกา  นางทิชา ณ นคร  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก  นายอำนาจ แป้นประเสริฐ  พี่ชาย “ตัน” สุรนาถ แป้นประเสริฐ  นาย ชูวิทย์ จันทรส เลขาธิการมูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว และแกนนำเครือข่ายองค์กรด้านเด็กและเยาวชน (75 องค์กร)  จำนวน 30 คน  ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อประธานศาลฎีกา ให้ได้สิทธิประกันตัวตามรัฐธรรมนูญ และหลักสิทธิมนุษยชนสากล  จากกรณีศาลอุทธรณ์ พิพากษาจำคุกผู้ต้องหา 5 คน ในความผิดตามมาตรา 110 (ศาลชั้นต้นยกฟ้อง) ศาลไม่ให้ประกันตัวปัจจุบัน ทั้งหมดถูกย้ายมาเรือนจำกลางคลองเปรม  ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนสำนักประธานศาลฎีกามารับหนังสือ

นางทิชา  ณ นคร  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก  กล่าวว่า การยื่นหนังสือต่อประธานศาลฎีกาในวันนี้ของพวกเรา 75 เครือข่าย เพื่อขอประกันตัว“ตัน” สุรนาถ แป้นประเสริฐและผู้ต้องหาอีก 4 คน ในคดีขัดขวางเส้นทางขบวนเสด็จพระราชินีฯ หลังจากศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องอย่างปราศจากข้อสงสัย แต่ศาลอุทธรณ์ตัดสินรับโทษ 16 ปี 4 คน และ 1 คน  (เอกชัย) 21 ปี  เป็นไปตามสิทธิที่มีการรับรองในรัฐธรรมนูญไม่ใช่การใช้กฎหมู่ ไม่ใช่การใช้สิทธิเกินสิทธิ ใช้เสรีภาพเกินเสรีภาพ ที่สำคัญ “ตัน” สุรนาถ และทุกคนมีภารกิจ และเป็นกำลังหลัก ทั้งในฐานะผู้นำครอบครัว ในฐานะผู้นำชุมชนที่ต้องทำงานเพื่อรับผิดชอบผู้คนมากมาย ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเศรษฐกิจของปัจเจก ของแต่ละครอบครัวแยกไม่ออกจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ  

“ในงานครบรอบ 110 ปี กรมราชทัณฑ์เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา  ดร.ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ส่ง key message สู่สาธารณะที่น่ารับฟัง และรับผิดชอบร่วมกันนั่นคือ “น่าสงสารราชทัณฑ์นักโทษแน่นเรือนจำ” ขณะที่กรมราชทัณฑ์ได้แถลงนโยบายต่อ ครม. เพื่อของบประมาณจัดซื้อ  จัดจ้าง กำไลอีเอ็มสำหรับนักโทษที่พักโทษหรือจำเลยที่ได้รับการประกันตัว ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ได้แถลงอย่างมั่นใจชัดเจนว่ากำไลอีเอ็มสามารถตอบโจทย์เพื่อลดความแออัดในเรือนจำ ป้องกันการหลบหนี และสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมซึ่งถูกรับรองในรัฐธรรมนูญ  พวกเราจึงมาในฐานะตัวแทนขอให้ประธานศาลฎีกาใช้นโยบายดังกล่าวหรือสิทธิการประกันตัวกับ “ตัน สุรนาถ” และผู้ต้องหาอีก 4 คน ด้วย” นางทิชา กล่าว
ด้านนายอำนาจ  แป้นประเสริฐ  พี่ชาย “ตัน” สุรนาถ  แป้นประเสริฐ กล่าวว่าตันเป็นน้องคนสุดท้องของตระกูล เราสามคนพี่น้อง เติบโตในครอบครัวที่มีพ่อเป็นผู้นำชุมชนและเสียชีวิตไปจากปัญหาสุขภาพเมื่อหลายปีก่อน  ปัจจุบันชุมชนเลือกให้คุณแม่ทำหน้าที่ประธานชุมชนสานต่องานที่คุณพ่อได้ทำไว้  โดยมีพวกเราสามคนพี่น้องคอยช่วยงานทุกๆอย่างในชุมชน  นอกจากงานในชุมชน ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็ง และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพแล้ว  ตันเป็นกำลังสำคัญของเครือข่าย  ทำงานในหลากหลายประเด็น เช่น ปัญหายาเสพติด  ปัญหาเด็กและเยาวชน บุหรี่ไฟฟ้า  ความรุนแรงในครอบครัว คนติดเหล้า ติดพนัน  เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนที่เรียกกันติดปากว่า พื้นที่ดีจัง และล่าสุดยังเข้าไปทำงานพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในพื้นที่ กทม. ในทุกๆวัน ตันมีงานที่ต้องไปทำกับชุมชน เด็ก เยาวชนและเครือข่ายแทบไม่มีวันว่าง  การให้สิทธิประกันตัวจึงเป็นการให้โอกาสกับชุมชน เด็ก เยาวชน และเครือข่ายกลุ่มคนเปราะบาง  มิใช่แค่การคืนสิทธิเสรีภาพให้กับตันและครอบครัวเท่านั้น

“เราสามคนพี่น้องได้เรียนรู้จากงานพัฒนาจากครอบครัวจริงๆ คือคุณพ่อและแม่ของเราครอบครัวเราอุทิศตนเพื่องานพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในชุมชน พัฒนาสังคม ผลักดันนโยบาย  พวกเราทำหมด ไม่เกี่ยง โดยเฉพาะน้องชายคนเล็ก  ที่อุทิศชีวิตกับการทำงานพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  ตั้งแต่จำความได้ผมมั่นใจว่า  ครอบครัวเราไม่เคยคิดลบคิดร้ายอะไรเลย เราสร้างชุมชนที่เชื่อมโยงกับความพอเพียงตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันสำคัญไม่ว่าจะวันเฉลิม วันพ่อ วันแม่ เราชวนคนในชุมชนออกมาแสดงความจงรักภักดี จุดเทียนถวายพระพร ทำอาหารแจกคนในชุมชนโดยตลอด  การที่ตันจะไปทำในสิ่งที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นไปไม่ได้เลย ครอบครัวเรายังหวังว่าศาลจะเมตตาให้ตันได้ประกันตัวออกมา ได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ ได้ออกมาดูแลครอบครัว เพราะทั้งภรรยาและแม่ของตันก็มีปัญหาสุขภาพ ตันเป็นกำลังหลักของพวกเราจริงๆ” นายอำนาจ กล่าว  

นายจิรพงษ์ อินกอง แกนนำกลุ่ม “บางกอกฮับ” ที่ตัน เป็นผู้ก่อตั้ง กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่พี่ตันถูกตัดสินและคุมขัง  ไม่ให้ประกันตัวนั้น มันทำให้งานที่กำลังดำเนินงานอยู่ในตอนนี้มันต้องสะดุดลง เพราะพี่ตันเป็นตัวหลักที่คอยขับเคลื่อนสายงานด้านการพัฒนาออกแบบกระบวนการ จัดการเรียนรู้เพื่อสังคม ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่กิจกรรม ที่สร้างสรรค์และปลอดภัย ในพื้นที่ชุมชน กลุ่มเปาะบาง และทั้งงานด้านชุมชน งานเด็กและเยาวชน ที่กำลังต้องการให้พี่ตันนั้นดำเนินงานต่อ หากเป็นไปได้อยากให้พี่ตันได้รับความอนุเคราะห์ในการได้รับสิทธิในการประกันตัว เพราะที่ผ่านมาพวกเรามั่นใจว่าพี่ตันไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนีหรือขัดขืนอะไรเลย ว่าข้อกังวลเรื่องการหลบหนีเป็นไปไม่ได้เลย  คุณค่าที่ได้ทำงานต่อเพื่อสังคม เพื่อส่วนรวมมันยิ่งใหญ่กว่าการจะหลบหนีเพื่อตัวเอง  ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจ คลายข้อกังวล อาจพิจารณให้พี่ตัน ติดกำไล EM จำกัดพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถติดตามและรู้ความเคลื่อนไวของพี่ตันได้ จะได้ออกมาทำงานสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนต่อไป เราหวังว่าเสียงเล็กๆของเราในวันนี้จะถูกสื่อสารไปยังท่านประธานศาลฎีกา และทุกกลไกในกระบวนการยุติธรรม




