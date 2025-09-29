xs
“ธรรมนัส”​ ลั่น พร้อมแจง “สภาฯ”​ ปม​ ตัดต่อพันธุกรรม​พืช​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


“ธรรมนัส”​ ลั่น พร้อมแจง “สภาฯ”​ ปม​ ตัดต่อพันธุกรรม​พืช​ บอก​ เป็นนักการเมืองต้องพร้อมรับซักฟอก​ เผย กีฬาเปตองที่ถูกสมาพันธ์เปตองโลกแบน ไม่ให้แข่งซีเกมส์มีการเจรจาจบแล้ว

วันนี้(29.ก.ย.68) เมื่อเวลา​ 21.40 น.​ ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส​ พรหมเผ่า​ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์​ กล่าวถึงการอภิปรายนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภา​ ว่า หากมีการอภิปรายในส่วนของกระทรวงที่ตนกำกับดูแล​ หากเป็นกระทรวงศึกษาธิการ​ นางนฤมล​ ภิญโญ​สิน​วัฒน์​ รมว.ศึกษาธิการ จะเป็นผู้ชี้แจง​

ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถกร​ ศิริ​ลั​ท​ยากร​ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นผู้ชี้แจง​ ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) นายอัครา​ พรหม​เผ่า รมว.พม.​ จะเป็นผู้ชี้แจง​ แต่หากเป็นกระทรวงเกษตร​ ตนจะเป็นผู้ชี้แจงให้เข้าใจ​ โดยเฉพาะเรื่องการตัดต่อพันธุกรรม​

เมื่อถามว่าพร้อมรับการซักฟอกจากพรรคฝ่ายค้านหรือไม่​ ร.อ.ธรรมนัส​ กล่าวว่า​ เป็นนักการเมืองต้องพร้อม​ เจอมาตั้งแต่เป็น รัฐมนตรีช่วยจนเป็นรัฐมนตรีว่าการ​ในสมัยที่แล้วก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมาถึง​ 3 ครั้ง​

นอกจากนี้ร.อ.ธรรมนัส​ ยังเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่มีการเสนองบประมาณค้างท่อปี​ 2568 เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​ในวันพรุ่งนี้ (30 ก.ย.)

ขณะเดียวกันร.อ.ธรรมนัส​ เปิดเผยว่ากีฬาเปตองที่ถูกสมาพันธ์เปตองโลกแบน ไม่ให้แข่งซีเกมส์มีการเจรจาจบแล้ว​ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้แถลงในรายละเอียด ก่อนกล่าวว่า ขอให้เอาเรื่องดีๆ ที่เกิดต่อบ้านต่อเมืองบ้าง

