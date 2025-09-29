“ธรรมนัส” ลั่น พร้อมแจง “สภาฯ” ปม ตัดต่อพันธุกรรมพืช บอก เป็นนักการเมืองต้องพร้อมรับซักฟอก เผย กีฬาเปตองที่ถูกสมาพันธ์เปตองโลกแบน ไม่ให้แข่งซีเกมส์มีการเจรจาจบแล้ว
วันนี้(29.ก.ย.68) เมื่อเวลา 21.40 น. ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการอภิปรายนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภา ว่า หากมีการอภิปรายในส่วนของกระทรวงที่ตนกำกับดูแล หากเป็นกระทรวงศึกษาธิการ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ จะเป็นผู้ชี้แจง
ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถกร ศิริลัทยากร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นผู้ชี้แจง ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) นายอัครา พรหมเผ่า รมว.พม. จะเป็นผู้ชี้แจง แต่หากเป็นกระทรวงเกษตร ตนจะเป็นผู้ชี้แจงให้เข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องการตัดต่อพันธุกรรม
เมื่อถามว่าพร้อมรับการซักฟอกจากพรรคฝ่ายค้านหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นนักการเมืองต้องพร้อม เจอมาตั้งแต่เป็น รัฐมนตรีช่วยจนเป็นรัฐมนตรีว่าการในสมัยที่แล้วก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมาถึง 3 ครั้ง
นอกจากนี้ร.อ.ธรรมนัส ยังเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่มีการเสนองบประมาณค้างท่อปี 2568 เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (30 ก.ย.)
ขณะเดียวกันร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่ากีฬาเปตองที่ถูกสมาพันธ์เปตองโลกแบน ไม่ให้แข่งซีเกมส์มีการเจรจาจบแล้ว ซึ่งในวันพรุ่งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้แถลงในรายละเอียด ก่อนกล่าวว่า ขอให้เอาเรื่องดีๆ ที่เกิดต่อบ้านต่อเมืองบ้าง