“อรรถกร” เข้า ก.ท่องเที่ยวกีฬาวันแรก เรื่องด่วนคือเตรียมซีเกมส์ 74 วัน

นับถอยหลัง 74 วัน ! “รมว.อรรถกร“ประกาศ เดินหน้าเต็มกำลัง จัดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แม้เวลาจำกัด แต่เชื่อมั่นหากทุกฝ่ายร่วมมือ ไทยจะจัดงานได้สมศักดิ์ศรีเจ้าภาพ
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายอิทธิ ศิริลัทธยากร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเข้าสักการะศาลพระภูมิ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ บริเวณสวน 4ภาค
โดย นายอรรถกร กล่าวว่า ได้ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้มีขวัญกำลังใจ ทำเพื่อประชาชน และนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย และเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือน
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า ตนอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใคร ๆ ก็อยากมาเยี่ยมชม เดินทางมาแล้วรู้สึกได้รับความปลอดภัยจากการดูแลของประเทศไทย
ภารกิจเร่งด่วนที่กระทรวงต้องดำเนินการทันที คือการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีกเพียง 74 วันข้างหน้า โดยตนและ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบถึงปัญหาและกำลังเร่งดำเนินการแก้ไข
“แม้เวลาที่เหลือจะค่อนข้างจำกัด แต่เชื่อมั่นว่า หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ใส่ใจในรายละเอียด ก้าวข้ามอัตตาส่วนตัว และทำงานเพื่อชาติร่วมกัน เราจะสามารถจัดซีเกมส์ได้อย่างมีมาตรฐานสากล และสมศักดิ์ศรีในฐานะเจ้าภาพ หลังจากห่างหายจากการเป็นเจ้าภาพมานาน” นายอรรถกร กล่าว