“อนุทิน” ให้ "ทวี" ศูนย์ เย้ยตัวอะไรตายมีเห็บกระโดดถูกหยุดทำหน้าที่มีหน้ามาอภิปราย "ฮั้วสว." แค่วาทกรรมหวังแอร์ไทม์

นายกฯ แจกไข่ “หน.พรรคประชาชาติ” ให้ศูนย์คะแนนอภิปรายนโยบาย ซัดแรง ‘เหมือนตัวอะไรตายมีเห็บกระโดด‘ ย้อนถาม คนถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าอะไรมาอภิปรายคนทำงาน จ้องโจมตีแต่ ”ฮั้ว สว.“ เย้ย แค่วาทกรรมหวังแอร์ไทม์ ไม่จำให้เปลืองสมอง
วันนี้ (29 กันยายน 2568) เวลา 17:01 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นานกรัฐมนตรี รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันแรก ว่า ดีครับ พี่น้องประชาชนจะได้เห็นว่าข้อมูลไหนจะเป็นข้อมูลจริง อันไหนเป็นเรื่องปรุงแต่งจากการจินตนาการ การมโน หรือการประสงค์ร้ายของฝ้ายค้านบางคน ส่วนการอภิปรายของนายอดิษร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายอนุทิน ระบุว่า ยิ่งมั่วใหญ่เลย คิดอะไรได้ก็พูด แต่แกก็เป็นคนแบบนี้อาศัยเสียงดังไว้ก่อน แต่ก็ไม่เป็นไร
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าการอภิปรายของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ถึงเรื่องนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ว่าเป็นของใครนั้น นายอนุทิน ถามกลับว่า คุณไม่ได้ฟังหรอ ตาก็ตอบไปแล้ว แต่ที่ตนตอบเพราะให้เกียรติในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และตอนหลังเลือกตั้ง ปี 2566 ท่านกับตนเป็นคนที่หารือกัน ในการทำงานด้วยกันตนจึงต้องตอบเพื่อเป็นการให้เกียรติ
ส่วนการที่พรรคเพื่อไทยอภิปรายถึงปัญหายาเสพติดและภัยไซเบอร์ ที่มองว่าในคำแถลงนโยบายยังไม่ชัดเจนนั้น นายอนุทิน มองว่า เราบอกไปแล้วว่าทุกอย่างไม่จำเป็นต้องอยู่ในคำแถลงนโยบาย การปราบปรามยาเสพติดไม่ใช่นโยบาย แต่คือการปฏิบัติ รัฐบาลก็จะต้องไปเร่งรัดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กสทช. ป.ป.ส. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) และขอให้ไปเข้มข้นที่ตรงนั้น
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องมีการปรับแผนรับมือฝ่ายค้านในวันพรุ่งนี้หรือไม่ หลังจากที่มีการอภิปรายอย่างดุเดือดในวันนี้ นายอนุทิน ตอบกลับทันควันว่า ดุเดือดนี่ไม่กลัวเลย แต่กลัวพวกที่นำความเท็จมาอภิปราย แต่เขาก็ซ้ำ ๆ แบบนี้แหละ ทั้งเรื่อง สว. เรื่องเขากระโดง เรื่องกัญชา ก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีก ทั้งที่มีการแถลงข้อเท็จจริงก็ทำเป็นหัวทวนลม เพราะเข้าต้องการแค่แอร์ไทม์เท่านั้น ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ข้อมูลข้อเท็จจริงกับวาทกรรม อันไหนมากกว่ากัน นายอนุทิน ตอบว่า วาทกรรมมากกว่าครับ
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า การอภิปรายของฝ่ายค้านใครบ้างที่พอจะให่คะแนนได้ นายอนุทิน ระบุว่า บางคนต้องให้คะแนนเต็ม ส่วนคนที่นำเรื่องเท็จมาพูด อย่างหัวหน้าพรรคประชาชาติ อย่างนี้ให้คะแนนไม่ได้ ให้ศูนย์เลยครับ ส่วนในวันนี้จะรับมือได้หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ไม่ได้มารบกับใคร แต่มาฟังคำแนะแนวแนะนำที่ดี จะเห็นได้ว่าตนจดอยู่ทุกอย่าง ชี้แจงได้ทุกอย่าง ซึ่งตนก็ตอบเฉพาะคนที่มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์จริง ๆ ตนก็จะตอบ ส่วนพวกที่นำเรื่องไม่มีสาระมาพูด นำเรื่องสร้างวาทกรรมเพื่อดิสเครดิตรัฐบาล ตนก็ป่วยการณ์ที่จะตอบ เพราะตอบไปหลายรอบแล้ว อีกทั้งไม่มีหน่วยงานไหนตอบได้ดีเท่าราชการ เพราะแสดงหลักฐานทุกอย่างแล้ว
“คนที่มาอภิปราย กลับเป็นคนที่ถูกสั่งห้ามสั่งการหน่วยงานที่ตนเองดูแลอยู่ และยังจะมีหน้ามาอภิปรายอะไรคนที่ทำงาน เชื่อว่าประชาชนคงแยกแยะได้ ตอนนี้เขาคงทำใจอยู่ ปล่อยให้เขาทำใจนิดหน่อย เดี๋ยวเขาก็สงบสติอารมณ์ได้ เพราะตอนนี้เขาหลุดออกจากการเป็นรัฐมนตรี และไอ้พวกข้อมูลต่าง ๆ สิ่งที่เขาสั่งการไปมันผิดกฎหใาย ข้อมูลต่าง ๆ ก็ผิดออกมาหมด เหมือนที่บอก ตัวอะไรตายแล้วเห็บกระโดด” นายอนุทิน กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกว่าเมื่อแบ่งได้หรือไม่ว่าใครเป็นฝ่ายค้ำใครเป็นฝ่ายแค้น นายอนุทิน ร้องโอ้ย พี่น้องประชาชนดูออก แยกแยะออก ปล่อยเขาไปไม่เป็นไร อย่าวที่ตนยืนยันว่าจะตอบเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตนก็จะไม่ตอบให้รกสมองของประชาชน