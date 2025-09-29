"อนุทิน” ย้ำรัฐบาล “ทำได้ ทำเป็น ทำดี” พร้อมร่วมงานกับทุกคน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

"นายกฯ อนุทิน” ยืนยันรัฐบาล “ทำได้ ทำเป็น ทำดี” พร้อมร่วมงานกับทุกคน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
วันนี้ (29 กันยายน 2568) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามถึงการทำงานของรัฐบาลที่ว่า “ทำได้ไหม ทำเป็นหรือเปล่า ทำดีหรือเปล่า” ยืนยันคำแถลงนโยบายรัฐบาล เป็นสิ่งที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วว่า “ทำได้เร็ว และต้องทำได้เลย” นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีที่ได้คัดสรรมา ล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพทุกๆ ด้านที่มี แม้แต่ผู้ที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมาก่อน ก็ได้ทำการตรวจสอบประวัติการทำงาน ประวัติศึกษา ยืนได้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่า ใช้เวลากว่า 10 ปีจนมาตำแหน่งนี้ ก็ต้องถือโอกาสนี้ทำดีที่สุด ให้เป็นเกียรติประวัติ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ รัฐบาลจะได้แสดงผลงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ทำความเข้าใจกับรัฐมนตรีทุกคนแล้วว่า ไม่มีความกังวลใดๆ ไม่มีพรรค โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวให้ความเชื่อมั่นว่า ทุกคนในรัฐบาลคัดเลือกด้วยตัวเอง นอกจากคุณความดีที่แต่ละคนมี ความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชน และผลงาน ความรู้ ประสบการณ์ รัฐบาลนี้เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
“คณะรัฐมนตรีทุกคนจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อให้เป็นเกียรติประวัติและเกิดประโยชน์แก่บ้านเมือง ทั้งนี้ รัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก แต่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน” นายกรัฐมนตรีกล่าว
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ทุกนโยบายและการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและระเบียบที่ถูกต้อง โดยรัฐบาลพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายสามารถเข้ามาตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา สำหรับแนวทางการทำงานทางการเมืองของรัฐบาลนั้น รัฐบาลจะทำงานร่วมกับสมาชิกรัฐสภาทุกคน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน พร้อมยืนยันว่ารัฐมนตรีทุกคนในรัฐบาลชุดนี้ทำงานโดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การบงการจากใคร นอกจากนั้น ลักษณะของรัฐบาลปัจจุบัน นับว่าเป็น “รัฐบาลเฉพาะกิจ” ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาและความเสียหายของประเทศ โดยมีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะยุบสภาตามข้อตกลง (MOA) เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน
“จากนี้ไปรัฐบาลนี้จะวางรากฐาน วางแนวทางแบบอย่างที่ดีในการที่จะเป็นรัฐบาลที่จะทำให้อนาคตของ ประชาธิปไตยมีความสดใส คิดเองและหารือกับ ครม. และรัฐสภา เพื่อทำประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน”
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า รัฐบาลชุดนี้ได้ยกเลิกการจัดตั้งคาสิโนและเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีการพนัน รวมถึงยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัล โดยมีจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ใช้การพนันเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และจะไม่ปล่อยให้ประชาชนถูกมอมเมาด้วยอบายมุข ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันกับแนวทางดังกล่าว อีกทั้ง รัฐบาลชุดนี้มุ่งผลักดันนโยบายที่เป็นทางออกของประเทศ เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในตอนท้าย นายกฯ ยืนยันว่า รัฐบาล และ ครม. ทุกคนที่ต้องทำงานอย่างหนัก จะผลักดันทุกนโยบายให้เป็นทางออกของประเทศ “ผู้ชนะจะเห็นทางออกในทุกปัญหา”