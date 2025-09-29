“นฤมล”นำ ชาว ศธ.ร่วมใจถวายความจงรักภักดี วันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 108 ปี สะท้อนพลังศรัทธา ความภูมิใจของคนไทย

วันนี้(29 ก.ย.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2568 ณ บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ศ.ดร.นฤมล ได้นำผู้บริหารและข้าราชการร่วมขับร้องเพลงชาติไทย พร้อมกล่าวว่า ธงไตรรงค์ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แต่ยังเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทุกคน วันนี้เรามาร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความรักชาติ และความสามัคคี ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
สำหรับประวัติวันพระราชทานธงชาติไทยนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานธงไตรรงค์ ซึ่งประกอบด้วย 3 สี คือ สีแดง หมายถึง ชาติและประชาชน สีขาว หมายถึงศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
ทั้งนี้ ปี 2568 นับเป็นวาระครบรอบ 108 ปีแห่งการพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการรวมพลังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไป