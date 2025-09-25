กมธ.สรุปนัดสุดท้าย ยื่นร่าง พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข เข้าสภาสัปดาห์หน้า ขยายบัญชีเหยื่อการเมือง ไม่เกี่ยวคดีทุจริต-112

กมธ.วิสามัญฯ แถลงสรุปนัดสุดท้าย เตรียมยื่นร่าง พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข เข้าสภาสัปดาห์หน้าเน้นนิรโทษเฉพาะคดีการเมืองที่ไม่เกี่ยวชีวิต–ทุจริต–มาตรา 112 พร้อมเพิ่มบัญชีแนบท้ายครอบคลุมเหยื่อการเมืองมากขึ้น แก้ปัญหาหนี้แพ่งผู้ถูกบังคับคดี รัฐไม่เร่งรัดฟ้องเพิ่ม หวังสร้างสมดุลแห่งความเป็นธรรมตั้ง กก.ตรวจพฤติกรรม–ฟื้นฟู เยาวชนต่ำกว่า 18 ปี เสริมเป้าหมายสร้างสังคมสันติสุขยั่งยืน
วันที่ 25 ก.ย. 2568 ที่อาคารรัฐสภา นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พร้อมด้วยนายวีรภัทร ปริยวงศ์ นายเอกชัย ไชยนุวัฒน์ โฆษก กมธ. และนายนิกร จำนง กรรมาธิการ แถลงสรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายก่อนเสนอร่างเข้าสภาฯ
นายวีรภัทร ระบุว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดขอบเขตชัดเจน ครอบคลุมเหตุการณ์การเมืองตั้งแต่ก่อนรัฐประหารปี 2549 จนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ครอบคลุมคดีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต ความผิดทุจริต และคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยความผิดที่จะได้รับนิรโทษกรรมจะถูกระบุไว้ในบัญชีท้ายกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ขยายฐานความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้น
นอกจากนี้ ร่างกฎหมายยังแตะประเด็นหนี้ทางแพ่ง โดยไม่ลบนิติกรรม แต่ให้รัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้เสียหายหยุดการฟ้องบังคับคดีเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ถูกบังคับคดีจนถึงขั้นล้มละลาย ถือเป็นความพยายามสร้างสมดุลระหว่างความยุติธรรมกับการเยียวยา
ร่างกฎหมายยังให้ตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาพิจารณา ไม่เพียงแค่รับรองการนิรโทษ แต่ยังมีอำนาจติดตามพฤติกรรมผู้กระทำผิด เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขในสังคม ขณะเดียวกัน ได้เพิ่มมาตรา 9/1 ให้อำนาจคณะกรรมการจัดทำแผนฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
ด้านนายนิกร จำนง ย้ำว่า กมธ.มีความตั้งใจเสนอกฎหมายเข้าสภาให้ทันสมัยประชุมนี้ โดยคาดว่าสัปดาห์หน้าจะยื่นต่อประธานสภาเพื่อบรรจุวาระพิจารณาในวาระ 2 และ 3 โดยเร็วที่สุด