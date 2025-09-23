“อนุทิน” ให้อำนาจทหารเต็มที่ปกป้องชายแดน ขออย่าเพิ่งถามยังไม่ทำงานเต็มตัว รับห่วงชาวบ้านสั่ง สส.ดูแล

นายกฯ ให้อำนาจทหารเต็มที่ ปกป้องชายแดนไทย-กัมพูชา ขออย่าถามตอนนี้ เพราะยังไม่ได้เข้าไปบริหารเต็มตัว รับกังวลใจห่วงชาวบ้าน พร้อมกำชับ สส.ศรีสะเกษ ดูแลเต็มที่
วันนี้ (23 ก.ย.) ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทหารกัมพูชาได้ยิงปืนเล็กเข้ามาในพื้นที่ รัฐบาลจะทำอย่างไรต่อ ว่า ตอนนี้ตนได้บอกแนวทางไปแล้วว่าเรื่องของการจัดการกับสถานการณ์ชายแดน กองทัพดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ตอนนี้ยังสั่งการอะไรไม่ได้ ต้องรอแถลงนโยบายก่อน ตนจะไปร่วมพระราชพิธียังไม่ได้เลย คำถามพวกนี้ไม่ต้องมาถามจนกว่าเราจะเข้าไปอย่างเต็มที่ ตอนนี้เป็นได้เพียงความคิดและการประสานงานเท่านั้น
เมื่อถามว่า กังวลใจหรือไม่ หากจะมีการปะทะรอบ 2 นายอนุทิน ย้ำว่า กังวลใจตลอดเวลา เวลาคุยกันนอกรอบให้เตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมในเรื่องของการปะทะ ต้องดูเรื่องที่หลบภัยให้กับประชาชน
เมื่อถามว่า ได้เน้นย้ำอะไรกับทางทหารหรือไม่ นายอนุทิน เผยว่า พูดแล้วว่าเต็มที่ หากทหารต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาล เมื่อเราเข้าไปบริหารประเทศเต็มตัวแล้วพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ทั้งนี้ หากทหารคำนวณแล้วว่ารุกล้ำอธิปไตย สามารถดำเนินการได้ใช่หรือไม่นั้น เดี๋ยวค่อยมาถามตน
เมื่อถามว่า ต้องการฝากบอกประชาชนในพื้นที่ที่วิตกกังวลอย่างไร นายอนุทิน เผยว่า พื้นที่ทุกจังหวัด ตนกำชับให้ สส. ในเขตที่มีปัญหาแล้ว โชคดีมี สส.พรรคภูมิใจไทย อยู่เยอะ ให้เร่งประสานเรื่องการเตรียมความพร้อมกรณีถ้าหากเกิดมีความจำเป็น ต้องทำให้ชาวบ้านมีความปลอดภัย