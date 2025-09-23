อบต.นับพัน แห้ว! หลัง รบ.ก่อน "ยกเลิก" เจียดงบกลาง 2.1 พันล. แก้น้ำแล้ง 775 โครงการ ก้อนใหญ่ 7.4 พันล. ก็สะดุด! เหตุถูก "ป.ป.ช."สอบ

อบต.นับพันแห่ง แห้ว! หลัง รบ.ชุดก่อน "ยกเลิก" เจียดงบกลาง 2.1 พันล้าน ลง 50 จังหวัด บริหารน้ำแล้ง 775 โครงการ "สลน.-มท.-สถ." แจงเหตุยกเลิก ทั้งก้อน 7.4 พันล้าน 2,748 รายการ อ้างอยู่ระหว่าง ถูก "ป.ป.ช."สอบสวน แถมเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว โครงการอาจหมดความจําเป็น กอปรกับงบฯ68 จะสิ้นสุดโครงการส่อถูกพับตามผลของกฎหมาย เผยสารพัดโครงการท้องถิ่น ที่เน้นไปที่การจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้งบสูงแห่งละเกือบ 10 ล้าน ก็ถูกยกเลิกทั้งหมด
วันนี้ (23 ก.ย.2568) มีรายงานจากระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ต้นสัปดาห์ที่ผ่านม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ในพื้นที่ทราบ มติคณะรัฐมนตรี 9 ก.ย.2568 ของรัฐบาลที่ผ่านมา
ภายหลัง ครม.ชุดดังกล่าว มีมติยกเลิกการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2568
ทำให้ งบกลาง ที่จะจัดสรรให้ 50 จังหวัด ประมาณ 1 พัน อบต. จํานวน 775 โครงการ วงเงิน 2,108,402,670 บาท "ยกเลิก" ไปด้วย
มติ ครม. รัฐบาลชุดก่อน ให้ยกเลิกการใช้จ่ายงบกลาง ภายใต้กรอบวงเงิน 7,404.34 ล้านบาท จํานวน 2,748 รายการ ตามมติครม. 22 เม.ย.2568 เนื่องจากโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
และปัจจุบัน ระยะเวลาได้ล่วงเลยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว จึงอาจทําให้สภาพพื้นที่ของโครงการและเหตุผลความจําเป็น ในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้เสนอขออนุมัติไว้ ประกอบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ก.ย. 2568
"อันจะทําให้งบประมาณของโครงการดังกล่าวพับไป ตามผลของกฎหมาย จึงเห็นควรให้ยกเลิกการใช้จ่ายงบกลางดังกล่าวข้างต้น เพื่อนํางบประมาณไปใช้จ่ายสําหรับโครงการอื่นที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนต่อไป"
มติ ครม. 9 ก.ย. ยังให้สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พิจารณาทบทวนเหตุผลความจําเป็น ของการดําเนินโครงการดังกล่าว และหากยังมีความจําเป็นต้องดําเนินการ
ให้ สทนช. ประสานหน่วยรับงบประมาณเจ้าของโครงการพิจารณาทบทวนรายละเอียดรายการและค่าใช้จ่าย การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามขั้นตอนต่อไป"
มีรายงานว่า ปลายเดือน ส.ค. สำนักงบประมาณ (สงป.) ได้แจ้งหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดี สถ. ให้แจ้ง อบต.ดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนการขอรับการจัดสรร งบกลาง ใน 50 จังหวัด ประมาณ 1 พัน อบต. จํานวน 775 โครงการ วงเงิน 2,108,402,670 บาท ตามมติ ครม. (22 เม.ย.)
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง น่าน อุตรดิตถ์ ตาก ยะลา พิษณุโลก อุดรธานี หนองคาย กาญจนบุรี ชัยนาท ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ขอนแก่น กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี
อุทัยธานี อำนาจเจริญ หนองบังลำภู สุรินทร์ สุราษฎ์ธานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สระแก้ว สกลนคร ศรีสะเกษ ลำพูน ลพบุรี ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร มหาสารคาม แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พระนครศรีอยุธยา
ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี บุรีรัมย์ บึงกาฬ นครสวรรค์ นครราชสีมา นครพนม และ นครนายก
ทั้งนี้ โครงการส่วนใหญ่ มีมูลค่าโครงการ วงเงินใกล้เคียงกัน ทั่วประเทศ เช่น ก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 9,972,000 บาท
โครงการก่อสร้างระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคด้วยเทคโนโลยีการกรองความละเอียดสูง 6,200,000 บาท
โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาชุมชน ด้วยระบบแบบถังรวมเดี่ยว เพื่อการอุปโภคบริโภค 500,000 บาท
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยโซล่าเซลล์ เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกร 9,800,000 บาท
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 496,000 บาท เป็นต้น
"การยกเลิก งบกลาง ทำให้จัดจัดซื้อ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มากกว่า 500 โครงการ ที่มีมูลค่าถึง โครงการละ 10 ล้านบาท ก็ถูกยกเลิกไปด้วย".