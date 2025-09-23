กกต.ประกาศรับรอง "สง่า พรมเมือง" จากเพื่อไทย เป็นส.ส.เชียงรายเขต 7 แล้ว

กกต.ประกาศรับรอง "สง่า พรมเมือง" จากเพื่อไทย เป็นส.ส.เชียงรายเขต 4 แล้ว ย้ำไม่เป็นการตัดอำนาจสอบสวนหากพบทุจริตเลือกตั้ง
วันนี้ (23ก.ย.) สำนักงานกกต.แจ้งว่า
สำนักงานฯ ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกกต.ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 127 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 215 ของระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดยผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ นายสง่า พรมเมือง
ทั้งนี้นายสง่า สามารถรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ส.ส. 6/4) ในวันที่ 24 กันยายน 2568 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานกกต.ชั้น 5 ในกรณีที่ไม่สามารถ มารับหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาในวันดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม กกต.ระบุว่า การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม