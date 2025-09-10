”วิเชียร“ยื่นหนังสือฉบับ 2 ระงับประกาศผลเลือกตั้งนายกสภาทนายความ อ้างหลักฐานการซื้อเสียง ชี้การรับรองผลต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อน
เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2568 ที่สภาทนายความ ดร.วิเชียร ชุบไธสง พร้อมคณะได้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความ ฉบับที่ 2 ขอให้ระงับการประกาศผลการเลือกตั้งและไม่ออกหนังสือรับรองหลังจากที่พบความผิดปกติร้ายแรงในการดำเนินการเลือกตั้งในปี 2568
สำหรับเหตุการณ์นี้ คณะ ดร.วิเชียร พบข้อเท็จจริงหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือขอให้ระงับการประกาศผลการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ พร้อมหลักฐาน 12 ประเด็นสำคัญ ขอให้พิจารณาและมีคำสั่งให้การเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2568
โดยการยื่นหนังสือฉบับที่ 2 ถึงประธานกรรมการมรรยาททนายความ ได้ส่งเอกสารประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ ซึ่งคะแนนเขย่งอยู่(ไม่ตรงกับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง) จำนวนมากและในหน่วยเลือกตั้งจำนวนมาก
และนอกจากนี้ยังได้พบหลักฐานสำคัญในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยคณะผู้สมัครนายกและกรรมการคณะหนึ่งได้ไปจ่ายเงินซื้อเสียงในบริเวณหน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่ง โดยทนายความที่ถูกซื้อเสียงได้ไปแจ้งความไว้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
ดังนั้น คณะ ดร.วิเชียร ชุบไธสง ต้องการให้การเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสภาวิชาชีพ และของประเทศชาติ จึงยื่นหนังสือฉบับที่ 2 ดังกล่าวให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความดำเนินการระงับการประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความตามอำนาจหน้าที่ก่อนที่จะประกาศผลการเลือกตั้ง และรับรองการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความในครั้งนี้
คณะ ดร.วิเชียร ชุบไธสง เน้นย้ำว่า การลงนามของประธานกรรมการมรรยาทเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งและการทำหนังสือรับรองไม่อาจเป็นเพียงการรับรองตัวเลขจำนวนคะแนนที่ปรากฏตามรายงานเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการรับรองที่ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้หรือไม่ ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ และการเลือกตั้งได้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และยุติธรรมหรือไม่
เพราะการประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงานที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่ทำให้ผู้ที่ได้รับการรับรองเข้ารับตำแหน่งนายกและกรรมการสภาทนายความในทันที มีผลบังคับทางกฎหมาย