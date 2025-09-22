“พลอยทะเล” เปิดใจซบ ภท. ชี้ ทำงานการเมือง องค์กรต้องเข้มแข็ง ตอบโจทย์ชาวบ้าน ยันคนพื้นที่หนุน

อดีต กก.บห.ปชป. เปิดใจย้ายซบ “ภูมิใจไทย” หลังโบกมือลาประชาธิปัตย์ ชี้ ทำงานการเมือง องค์กรต้องเข้มแข็ง ตอบโจทย์ปัญหาชาวบ้านได้ เผย คนในพื้นที่ยังสนับสนุน
วันนี้ (22 ก.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ อดีตกรรมการบริหาร และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังการเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต พรรคภูมิใจไทย ว่า ที่ตัดสินใจมาร่วมกับพรรคภูมิใจไทย เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยลงเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลวิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต และได้เห็นการทำงานของพรรคภูมิใจไทย ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทั้งการมอบวัคซีน และการทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ที่ทำได้อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะ จ.ภูเก็ต ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว ซึ่งการทำงานของพรรคภูมิใจไทย ในช่วงนั้นถือว่าทำได้ดีมาก จึงเป็นสิ่งที่ประทับใจในตัวพรรค จึงทำให้ตัดสินใจย้ายมา
เมื่อถามว่า ปัญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ย้ายมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ น.ส.พลอยทะเล ยอมรับว่า ส่วนหนึ่งก็ใช่ เพราะการที่จะทำงานการเมือง องค์กรต้องเข้มแข็ง การตัดสินใจย้ายมาเพื่อทำงานต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ ต้องอยู่ในองค์กรที่สามารถสนับสนุนตอบโจทย์ประชาชนได้ในการแก้ปัญหาต่างๆ จึงต้องเป็นพรรคภูมิใจไทย เป็นทางเลือกให้กับตนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้
ส่วนกระแสการตอบรับของประชาชนในพื้นที่ น.ส.พลอยทะเล กล่าวว่า เป็นไปในหลายทาง แต่ก็มั่นใจการตัดสินใจของตน หลายคนก็ยังสนับสนุน ไม่ว่าจะไปสังกัดพรรคใด