"รักชนก" จับตา ครม.อนุทิน คนเอี่ยวตึกสกายไนน์นั่งอยู่เพียบ ชี้หากยังหาคนผิดไม่ได้ ปชช.ตั้งคำถาม

“รักชนก” จับตา ครม.อนุทิน เต็มไปด้วยคนที่เกี่ยวข้องตึก SKYY9 หากยังหาคนผิดไม่ได้ประชาชนย่อมตั้งคำถาม นายกฯ ตั้งใจปกป้องคนผิดหรือไม่
วันนี้ (13ก.ย.68) น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ที่เดินหน้าเปิดเผยความไม่ปกติของกองทุนประกันสังคม ในการซื้อตึก SKYY9 ในราคาสูงเกินจริง ตั้งข้อสังเกตการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ “ครม.อนุทิน1”ว่าในขณะที่ทุกคนกำลังชื่นชม รัฐมนตรีคนนอกของ ครม. นายกอนุทิน ชาญวีรกูล ส่วนตัวแล้วดิฉันสนใจอยู่ไม่กี่ชื่อ หนึ่งในนั้นคือ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ ลูกชายของ นายสันติ พร้อมพัฒน์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เหตุเพราะพ่อเป็นไม่ได้เพราะขาดคุณสมบัติจึงส่งต่อให้ลูก (ส่งกันง่ายๆอย่างกับเป็นสมบัติของครอบครัว)
เรื่องความรู้ความสามารถคงไม่ต้องตั้งคำถามกัน เพราะโควต้าส่วนนี้คงไม่ได้เลือกที่ความรู้ความสามารถเป็นหลักอยู่แล้ว แต่ที่น่าสนใจคือ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ เป็นเจ้าของ ‘บริษัท วอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน จำกัด’ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าของ ‘ตึก SKYY9’ ที่ถือมือแรกๆ ก่อนจะขายต่อให้คนอื่น
ย้อนกลับไป 20 มีนาคม 2568 หลังจากไอซ์และเนมได้เปิดเผยข้อมูลประกันสังคม ไม่นาน นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ ก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงปมตึก SKYY9
- ยืนยันว่า ตระกูลพร้อมพัฒน์ไม่เกี่ยวขายตึก SKYY9 ให้สำนักงานประกันสังคม
- แต่ในอดีต บริษัท วอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน ได้ซื้อตึก SKYY9 ซึ่งในขณะนั้นยังใช้ชื่อเดิม ชื่อเดิม Cas Capital หรือ ตึก I.C.E. ซึ่งซื้อมาเมื่อปี 2560 สภาพร้างและทรุดโทรม แต่ “ขอไม่ตอบว่าตอนซื้อตึกในเวลานั้น ซื้อมาราคาเท่าไหร่”
- หลังจากรีโนเวทแล้ว ขายต่อให้ บ.เอจีอาอี 101 ในราคาประมาณ 2,000 ล้านบาท ในวันที่ 23 ส.ค.62 ส่วนเปลี่ยนมือซื้อขายให้ใครต่อ ไม่ทราบรายละเอียด
- ขอไม่แสดงความเห็นกรณีราคาตึก SKYY9 กลายเป็น 7,000ล้าน ไม่ตอบว่าเหมาะสมคุ้มค่าหรือไม่
- ก็เป็นที่น่าสนใจ ว่าขายตึกปี 62 ไปในราคา 2,000ล้าน แต่ไม่กี่ปีต่อจากนั้นสำนักงานประกันสังคมในยุคอดีตรัฐมนตรีแรงงานสุชาติ ชมกลิ่น กลับควักเงินซื้อตั้ง 7,000ล้าน ภายใต้การอำนวยความสะดวกของบริษัท MFC
ทีนี้ทุกอย่างมันน่าจะง่ายขึ้นถูกไหมคะ เพราะคุณอนุทินก็เคยตั้งคณะกรรมการสอบจนได้ข้อเท็จจริงแล้วว่า ลงทุนราคาสูงเกินกว่าเป็นจริง เร่งรีบผิดปกติและทำให้กองทุนประกันสังคมเสียประโยชน์ ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าตึกเคยราคาเท่าไหร่ และควรจะเป็นเท่าไหร่ ลองโทรถามกันดูไหม มันก็คงเลิ่กลั่กกันดีที่ ครม. ชุดนี้จะมีคนที่เกี่ยวข้องกับตึก SKYY9 เต็มไปหมด แต่ถ้ายังหาคนผิดกันไม่ได้ ประชาชนก็คงตั้งคำถามกับนายกอนุทินว่า ตั้งใจปกป้องคนผิดหรือไม่ ซึ่งการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่มีปัญหาเรื่องคอรัปชั่น แน่นอนว่าจะสร้างปัญหาให้ตัวนายกและรัฐบาล ดังนั้นอยากฝากถึงท่านนายกจงใช้เวลา 4 เดือนให้ดีที่สุดเพื่อลากคอคนผิดมาลงโทษ
สุดท้ายนอกจากนายกอนุทินก็คงต้องฝาก คุณตรีนุช เทียนทอง ตามโผก็คงเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดิฉันทราบมาว่ามีการล็อบบี้กันอย่างหนักในคณะกรรมการสอบกรณีตึก SKYY9 ของกระทรวงแรงงาน ทำให้ประธานลาออกไปแล้วคนนึง เกิดสุญญากาศในการสวบสวนต่อเพราะยังทำอะไรกันต่อไม่ได้จนกว่าจะมีรัฐมนตรีตัวจริง ดิฉันสัญญาว่าติดตามการทำงานของท่านอย่างใกล้ชิด หวังว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็วว่องไวให้สมกับที่มีข้อมูลทุกอย่างในมือหมดแล้ว แม้รัฐบาลจะมีอายุ 4เดือน แต่เรื่องนี้ถ้าตั้งใจทำยังไงก็ทัน ดังนั้นไม่ควรชักช้าค่ะ ผู้ประกันตนรอดูหน้าตั้วต้นเรื่องมานานพอสมควรแล้ว
ปล. 1
ถาม : “ไปโหวตเค้าเป็นนายกเองไม่ใช่หรือไง จะมาบ่นหาอะไร ?”
ตอบ : เราโหวตนายกเพื่อให้ไปทำ 2ภาระกิจ คือยุบสภาภายในเวลาที่กำหนด และ วางหมุดหมายแรกในการแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่สร้างปัญหาให้ประเทศมากที่สุด เราไม่ได้โหวตเพื่อให้ไปตั้งเห็บตั้งหมัดที่กัดกินประเทศเป็นรัฐมนตรี ดังนั้นการที่นายกจะทำงานอย่างไร ตั้งใครเป็นรัฐมนตรี เรามีหน้าที่ตรวจสอบให้ถึงรากถึงโคนอยู่แล้ว เพราะเราเป็นฝ่ายค้านค่ะ
ตอบ 2 : ท่านคิดว่าถึงแม้ว่าวันนี้ คนอื่นจะได้เป็นนายก หน้าตา ครม. จะเปลี่ยนจากนี้ไหม ? เผลอๆไม่มีโอกาสได้เห็นรัฐมนตรีคนนอกหน้าตาแบบนี้ด้วยซ้ำ ที่โควตาเหลือไปชวนคนนอกหน้าตาดีดี โปรไฟล์แจ่มๆได้ เพราะพรรคประชาชนไม่รับตำแหน่งใดใดในรัฐบาลนี้ค่ะ