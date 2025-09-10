มันเป็นประเพณีไปแล้ว! "มท.ยุคไร้หัวสิงห์" แจกย้อนหลัง ปืนพกกำนันผญบ. ยอดเยี่ยมปี 68 รวม 264 กระบอก เร่งจัดซื้อก่อนสิ้นปีงบฯ

มันเป็นประเพณีไปแล้ว! มหาดไทย "ยุคไร้หัวสิงห์" แจกย้อนหลัง ปืนพกประจำกาย “กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม” 264 กระบอก ก่อนสิ้นปีงบฯ 68 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันหยุด หลังปีนี้เพิ่งได้ "แหนบทองคำ เครื่องแบบ เหรียญที่ระลึก ครบรอบ 133 ปี เร่งใช้งบ เกือบ 8 ล้าน จัดซื้อจัดจ้างให้ทันก่อนสิ้นปีงบฯ
วันนี้ (9 ก.ย. 2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า แม้จะยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่ และรัฐมนตรีว่าารกระทรวงมหาดไทย คนใหม่ เพื่อมาให้นโยบายความชัดเจน ว่าด้วยการแจกอาวุธปืน หรือยกเลิกโครงการปืนสวัสดิการ ให้กับบุคลากรในกำกับกระทรวงมหาดไทย เช่นเดียวกับรัฐบาลในอดีต
แต่ล่าสุด พบว่า กรมการปกครอง มท. ได้ออก ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาวุธปืน อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน เพื่อมอบเป็นรางวัลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2568 ครบ 133 ปี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
"คาดว่า จะเป็นการมอบให้ย้อนหลัง ให้กับกำนัน 132 คน ผู้ใหญ่บ้าน 132 คน เนื่องจากในวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีการมอบเพียงประกาศนียบัตรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2568 และเหรียญที่ระลึก ให้กับผู้รับรางวัล 264 คนเท่านั้น"
พบว่า งบประมาณปี 2568 ที่ได้รับจัดสรร และ ปค.มท. เผยแพร่ มีวงเงิน 7,999,120 บาท เพื่อจัดซื้ออาวุธปืน จำนวน 264 กระบอก โดยราคากลาง ณ วันที่ 9 ก.ย. อยู่ที่ 7,912,008 บาท สูงกว่า ปีงบฯ 2567 ที่ได้รับจัดสรร 7,083,00 บาท
เป็นการจัดซื้อปืนสั้นลูกโม่ ชนิดสเตนเลส (ขัดเงา) ขนาด .38 จำนวน 254 กระบอก ความยาวลำกล้อง 4 นิ้ว กระบอกละ 30,067 บาท รวม 7,637,018 บาท และจัดซื้อปืนลูกซองยาว 5 นัด ขนาด 12 เกจ 10 กระบอก ความยาวลำกล้อง 20 นิ้ว กระบอกละ 27,499 บาท รวม 274,990 บาท”
ซึ่งปืนจะมีการสลักรูปราชสีห์ และตัวอักษรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2568 บริเวณตัวโครงปืน ซึ่งมีการดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปีด้วย
โดยวันที่ 10 ส.ค.ของทุกปี “วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” จะมีการมอบราวัลให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เช่น แหนบทองคำ เครื่องแบบ รวมถึงอาวุธปืน ให้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันหยุด
รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องดีงาม ของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
มีรายงานว่า การมอบปืนประจำกาย ในวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ย้อนหลัง เช่น ปี 2565 ปค.ได้มอบอาวุธปืน 3 ชนิด ให้ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 266 คน ได้รับจัดสรรงบฯ 7,000,000 บาท จากราคากลาง 7,008,760 บาท
เพื่อจัดซื้ออาวุธปืน 3 ชนิด จำนวน 266 กระบอก เช่น ปืนสั้นลูกโม่ (รีวอลเวอร์) ชนิดสเตนเลส ขนาด .38 นิ้ว 126 กระบอก กระบอกละ 29,000 บาท
ปืนสั้นลูกโม่ (รีวอลเวอร์) ชนิดเหล็กรมดำ ขนาด .38 นิ้ว 132 กระบอก ราคากระบอกละ 24,334 บาท และปืนลูกซองยาว 5 นัด ความยาวลำกล้อง 20 นิ้ว จำนวน 8 กระบอก ราคากระบอกละ 17,834 บาท
ชณะที่ ปีงบ 2561-2564 ไม่พบว่า กรมการปกครอง มีการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง หาอาวุธปืนดังกล่าว มีเพียงจัดกิจกรรม มอบรางวัลแหนบทองคำ ให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมทุกปี
ขณะที่ ปีงบ 2560 ประกาศให้ บริษัท ยี.เอ็ช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้งานวงเงิน 6,004,800 บาท จำนวน 260 กระบอก และปี 2559 ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนราคา เป็นผู้ชนะ ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นจำนวนเงิน 7,193,200 บาท จำนวน 263 กระบอก
ล่าสุด ปี 2567 ประกาศให้ บริษัท ยี.เอ็ช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้งาน วงเงิน 4,830,000 บาท จำนวน 264 กระบอก
นอกจากนี้ยังพบว่า ก่อนสิ้นปีงบ 2568 ปค.มหาดไทย ยังได้จัดซื้อ ปืนเล็กยาว ขนาดความกว้างปากกล้อง 9 มิลลิเมตร และตู้เหล็กนิรภัย เพื่อจัดเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
สำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 15 กระบอก วงเงิน 1,446,720 บาท
ขณะที่ เมื่อ 17 มี.ค. 2568 ปค. ประกาศให้ บริษัท ณธรรศชาตรี จำกัด ได้รับงานเพื่อจัดซื้อ อาวุธปืน ขนาด 5.56 มม. จำนวน 385 กระบอก วงเงิน 29,991,500 บาท เพื่อแจกจ่าย ชรบ. ในปี 2568 นี้.