ใช้ยูเครนเป็นเบี้ย!ทรัมป์ภูมิใจสหรัฐฯไม่ต้องออกเอง แถมโกยเงินขายอาวุธให้นาโตส่งต่อเคียฟ

สหรัฐฯไม่ได้ออกเงินสนับสนุนยูเครนอีกต่อไปแล้ว แถมยังโกยกำไรจากการขายอาวุธแก่บรรดาชาติยุโรป ในพันธมินาโต ที่นำอาวุธเหล่านั้นไปป้อนแก่เคียฟอีกทอดหนึ่ง จากคำอวดอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระหว่างให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในนวันจันทร์(26ส.ค.)
ทรัมป์ อ้างว่าวอชิงตันกำลังสิ้นเนื้อประดาตัวภายใต้รัฐบาลชุดก่อน จากการรับปากมอบการสนับสนุนเคียฟคิดเป็นมูลค่ากว่า 350,000 ล้านดอลลาร์ "ผมไม่กล่าวโทษยูเครน ถ้าพวกเขามาขอเงินหลายแสนล้านดอลาร์ แล้วได้รับมันกลับไป" ประธานาธิบดีสหรัฐฯระบุ พร้อมเรียกประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน "เป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมที่สุด เท่าที่ผมเคยพบเจอมา"
"แต่เราไม่ต้องจ่ายเงินให้ยูเครนอีกต่อไปแล้ว คุณรู้หรือเปล่า? ในข้อเท็จจริง มันตรงข้ามกัน พวกเขาร้องขอผ่านนาโต เราจัดการผ่านนาโต เราไม่ได้จัดการโดยตรงกับยูเครน" ทรัมป์ชี้แจง "นาโตจ่ายเงินเราเต็มจำนวน และพวกเขาได้ในสิ่งที่ต้องการ"
.ทรัมป์ เน้นย้ำว่าวอชิงตันจะทำหน้าที่เพียงในบทบาทสนับสนุน ในการมอบการรับประกันความมั่นคงใดๆแก่ยูเครน และเน้นย้ำว่าบรรดาชาติยุโรปควรรับบทบาทเป็นแกนนำในเรื่องนี้
เซเลนสกี และบรรดาผู้สนับสนุนตะวันตกของเขา เรียกร้องการรับประกันความมั่นคงคล้ายกับ "มาตรา 5 ของนาโต" ที่กำหนดให้ประเทศต่างๆต้องตอบสนองร่วมกันถ้ายูเครนถูกโจมตี ในขณะเดียวกันมีข่าวว่าเคียฟร้องขอบรรดาผู้สนับสนุนยูโรป จัดสรรเงิน 100,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับจัดซื้ออาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐฯ ตามรายงานของไฟแนเชียลไทม์ส
มอสโก ประณามมาอย่างต่อเนื่อง จากการที่ตะวันตกส่งมอบอาวุธแก่ยูเครน ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม เตือนว่ามันรังแต่จะทำให้สงครามลากยาว โดยไม่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใดๆ ขณะเดียวกันก็ทำให้นาโตเข้าร่วมในความขัดแย้งโดยตรง
นับตั้งแต่เข้าสู่อำนาจ รัฐบาลทรัมป์เน้นย้ำจุดยืนปลีกตัวเองออกห่างจากนโยบายตีเช็คเปล่าให้แก่ยูเครน ซึ่งต่างจากรัฐบาลชุดก่อน โดยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา รองประธานาธิบดีเจ.ดี.แวนซ์ บอกเช่นกันว่าวอชิงตันจะไม่สนับสนุนเงินโดยตรงแก่เคียฟอีกต่อไป
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ ชี้ว่าการทวงคืนไครเมีย และยูเครนเข้าร่วมนาโต ทั้ง 2 อย่าง "เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้"
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)