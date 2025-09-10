ว่าที่ขุนคลัง ลั่นพร้อมลุยฟื้นศก.ยั่งยืนระยะยาว แย้ม “คนละครึ่ง” 60:40 เป็นไปตามนโยบายนายกฯ

ว่าที่ หัวหน้าทีมศก. “รัฐบาล อนุทิน” ลั่นพร้อมลุยงานฟื้นเศรษฐกิจประเทศ ยั่งยืนระยะยาว แย้ม “คนละครึ่ง” 60:40 เป็นไปตามนโยบายนายกฯ
วันนี้ (10ก.ย.) เมื่อเวลา 15.20 น. ที่พรรคภูมิใจไทย(ภท.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รองนายกรัฐมตรี และ รมว.คลัง. กล่าวถึงการดูแลระเบียบการเงิน การคลัง ในการดำเนิน นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการ “คนละครึ่ง” ว่า จาก ที่ตนอยู่กระทรวงการคลัง นายกรัฐมนตรีกรุณาเห็นประโยชน์ เพราะตนเห็นกลไกในการขับเคลื่อนอยู่แล้ว ก็จะพยายาม เพราะเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรี ได้ ประกาศไปแล้ว ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ เอา ไว้แล้ว ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอให้มีการโปรดเกล้าฯ อย่างเป็นทางการก่อน
เมื่อถามว่า รายละเอียดโครงการ “คนละครึ่ง” 60:40 จริงหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ก็ เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ว่าจะต้องให้เกิดประโยชน์ กับประชาชนและ ประเทศชาติเป็นหลัก แม้ มีเวลาจำกัด เราก็ต้องฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ในระยะยาวให้ได้และให้ เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักการที่นายกรัฐมนตรี มอบไว้ให้