"อนุทิน" เผย โผครม.เสร็จแล้ว 99.9725% อุบกห.-ยธ. ลั่นตั้งเองดูละเอียดไม่เกรงใจใครเกรงใจแค่ปชช.

นายกฯ เผย โผ ครม.เสร็จแล้ว 99.9725% อุบตอบใครนั่ง ก.กลาโหม - ก.ยุติธรรม ย้ำ ตั้งด้วยตัวเอง ตรวจสอบละเอียด ไม่เกรงใจใคร เพราะเกรงใจแค่ประชาชน
วันนี้ (7 ก.ย. 68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ขณะนี้รายชื่อมีความสมบูรณ์แล้ว 99.9725 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้ลงตัว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้จนกว่าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งลงมา
นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าไม่มีรัฐมนตรีคนนอกที่สร้างความประหลาดใจ แต่เป็นการเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน เช่น นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทุกคนต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดจาก 5-6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องรับรองคุณสมบัติตัวเองด้วย
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงยุติธรรม นายอนุทิน กล่าวว่า ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องเป็นผู้มีความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้น ตนในฐานะนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แต่งตั้งด้วยตัวเอง และจะเลือกบุคคลที่ดีที่สุดโดยไม่เกรงใจใคร เพราะเกรงใจเพียงประชาชนเท่านั้น
สำหรับกรอบเวลาในการนำรายชื่อ ครม. ขึ้นทูลเกล้าฯ นายอนุทินระบุว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ต้องรอผลการตรวจสอบประวัติให้เรียบร้อยก่อน
เมื่อถามว่ามีหลักคิดในการทำหน้าที่อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ทำตามกรอบกฎหมาย อย่างที่สื่อเคยเห็นว่าตนเองเป็นคนคิดดีทำดี ไม่เคยโกรธแค้นใคร และไม่ต้องให้อภัยใคร เพราะไม่เคยโกรธใคร อาจจะมีโมโหบ้าง แต่ในช่วงข้ามคืนก็หายไป ยกมือไหว้การยิ้มให้กันก็หาย ย้ำว่าคิดมาตลอดปีหน้าก็ 60 ปีแล้ว ก็จะคิดเช่นนี้ทำให้เห็นได้ว่าตนเองได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลากหลายคนที่ไปเชื้อเชิญมา