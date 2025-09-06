“อนุทิน” คอนเฟิร์มโผ ครม.เสร็จแล้ว 100% รมว.กลาโหม เป็นใคร รอโปรดเกล้าฯ ก่อนจะเปิดเผยให้ทราบ

“อนุทิน” เผย โผ ครม.ลงตัว 100% แล้ว ทุกคนเข้าใจเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ ต้องเริ่มทำงานทันที หลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณ ยันได้คนเป็น รมว.กลาโหม แต่รอโปรดเกล้าฯ ก่อน จะรีบเปิดเผยให้ทราบ
วันนี้( 6 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า หากมีพิธีสำคัญในวันพรุ่งนี้ (7 ก.ย.) ไม่ตื่นเต้นใช่หรือไม่นั้น ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์ ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยกว่าที่คิด ซึ่งมีการเตรียมทุกอย่างทุกขั้นตอน ไม่มีการเสียเวลาใดๆ และหลายอย่างเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้
สำหรับการจัดโผคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ยอมรับว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะ และขออย่าใช้คำว่าเกลี่ย ทุกคนที่จะมาเป็นคณะรัฐมนตรี เขาทราบดีถึงเงื่อนไข ข้อกำหนดรวมถึงข้อจำกัดต่างๆ และทุกคนต้องเริ่มทำงานทันที เมื่อเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ตามกระบวนการเสร็จสิ้น
นายอนุทิน ยืนยันว่า โผคณะรัฐมนตรีนิ่งแล้ว ส่วนกระทรวงกลาโหม ได้คนแล้วหรือไม่นั้น นายอนุทิน ระบุว่า ยังไม่โปรดเกล้าฯ เอาเป็นว่า ตนไม่มีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้น เมื่อถึงเวลาอันสมควร และไม่เป็นการก้าวล่วง เราจะรีบเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ อย่างที่ตนได้เรียนไปว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นของประชาชน และของคนไทยทุกคน เราจะไม่ทำอะไรลับหลังพี่น้องประชาชน มีอะไรก็จะให้ท่านได้รับทราบ ช่วยกันออกความคิดความเห็น และจะรับฟังเสียงของท่านพร้อมปฏิบัติตาม
เมื่อถามย้ำว่า คนที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นอย่างไรนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ”แน่ กลับที่เดิมอีกแล้ว“ พร้อมกล่าวว่ารัฐมนตรีทุกคนต้องมีคุณสมบัติที่ดี ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อจำกัดใดๆ และที่สำคัญคือต้องตั้งใจทำงาน มีความรู้ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริต และรัฐมนตรีทุกคนต้องเป็นมืออาชีพหมด
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงกลาโหม ต้องเป็นทหารมืออาชีพหรือไม่นั้น นายอนุทิน ตอบติดตลกว่า มีทั้งทหาร พลเรือน อส. นายกองใหญ่
เมื่อถามย้ำอีกว่า คนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่เป็นทหารได้หรือไม่ นายอนุทิน ร้องหู้ย ก่อนพูดกับนักข่าวว่าพอจะให้สัมภาษณ์นานๆ ก็ถามตัดบทอยู่เรื่อย.