เดินหน้า คิกออฟจ้าง “ผู้ช่วยดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง” วงเงิน 1,115 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก–ยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงินรวม 1.57 แสนล้านบาท โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือ โครงการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง ผ่านการจ้างงาน “ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง” (Caregiver) เพื่อยกระดับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างรายได้ให้ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก วงเงินรวมกว่า 1,115 ล้านบาท
การดำเนินงานอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) ที่มีกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (กองทุน LTC) เป็นกลไกหลักในการจ้างงาน รวม 18,587 อัตรา เพื่อดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง 106,807 คนทั่วประเทศ โดยมีค่าตอบแทนเดือนละ 5,000–6,000 บาท ขณะนี้มี อปท. กว่า 2,225 แห่ง ส่งข้อมูลความต้องการจ้างแล้วรวม 6,630 อัตรา
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ อบต. หรือเทศบาลในพื้นที่ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อบต. เทศบาล รพ.สต. รพช. หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอ
เพื่อให้โครงการเกิดผลเป็นรูปธรรม รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข จะจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 13.30–14.30 น. ภายใต้ชื่องาน “คิกออฟ 30 บาทรักษาทุกที่ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จ้างผู้ดูแลเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิง” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
”โครงการนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพและสังคมไทย ไม่เพียงช่วยให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและมีมาตรฐาน แต่ยังสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน“ นางสาวศศิกานต์กล่าว