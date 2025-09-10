กกต.ชงศาลฟัน 7 ผู้สมัคร สว.ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด หลักฐานชัดจ่ายเงินซื้อเสียง

กกต.ชงศาลฎีกาฟันเพิกถอนสิทธิ-อาญา 7 ผู้สมัคร สว.ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด หลักฐานชัดจ่ายเงินซื้อเสียงแลกลงคะแนนเลือก
วันนี้ (10 ก.ย.) เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต. ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงสั่งดำเนินคดีอาญา พล.ท.โสภณ สิริงาม นายเรืองวิทย์ พายุหะมารวย นายเฉลิมศักดิ์ แสนปาง นายชัยชนะ เนาวงศ์ นายบรรลุ บุตรศาสตร์ นายเมธี บุญเจริญธนากุล นายสนอง กาสิงห์ ผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มที่ 1 บริหารราชการและความมั่นคง พ.อ.สมบูรณ์ชัยย์ อรัญพูล น.ส.ณัฏฐยา หรือ ณัฐณิชา รัตนะ บุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สว.ตาม พรป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา 62 มาตรา 77 (1) มาตรา 79 มาตรา 81 และรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 226 เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวน พยานไต่สวนประกอบคนที่ 2 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ให้ถ้อยคำยืนยันว่า วันที่ 10-14 มิ.ย 67 หลังจากตนเองโทรศัพท์ไปแนะนำตัวกับ พล.ท.โสภณ และนัดหมายรับประทานอาหารเพื่อพูดคุยทำความรู้จักผู้มีสิทธิเลือกสว.ระดับจังหวัดที่ร้านอาหารสุขใจแลนด์ ริมถนนทางเลี่ยงเมืองระหว่างทางไปอำเภอเชียงขวัญและอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้พบกับนายชัยชนะ นายสนอง และนายเฉลิมศักดิ์ ต่อมานายเรืองวิทย์ได้ส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ชักชวนให้พยานไต่สวนประกอบคนที่ 2 อยู่ในทีมของ พล.ท.โสภณ โดยให้ลงคะแนนเลือก พล.ท.โสภณ 1 คะแนน และเลือกตัวเอง 1 คะแนน และจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน 15,000 บาท พยานไต่สวนคนที่ 2 ตอบตกลง นัดหมายรับเงินที่ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในปั๊มน้ำมันปตท. ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อไปถึงนายเฉลิมศักดิ์และพ.อ.สมบูรณ์ชัยย์ ซึ่งแสดงตนมาตลอดว่าเป็นตัวแทนของพล.ท.โสภณ พูดถึงเรื่องการลงคะแนนเลือกพล.ท.โสภณ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มที่ 1 พยานไต่ส่วนประกอบคนที่ 2 ตอบตกลง พล.ท.โสภณ จึงใช้โทรศัพท์มือถือโอนเงินมายังบัญชีพ.อ.สมบูรณ์ชัยย์ และ
พ.อ.สมบูรณ์ชัยย์ จึงโอนเงินจำนวนดังกล่าวมาเข้าบัญชีของพยานไต่สวนประกอบคนที่ 2ปรากฏหลักฐานการโอนเงินและรูปถ่ายการสนทนาทางแอพพลิเคชั่นไลน์
นอกจากนี้ ยังปรากฏหลักฐานจากการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ว่า พล.ท.โสภณ รู้เห็นสนับสนุนให้ พ.อ
สมบูรณ์ชัยย์ โอนเงิน 15,000 บาท ให้แก่นายเฉลิมศักดิ์ และรู้เห็นสนับสนุนให้ น.ส.ณัฏฐยา หรือ น.ส.ณัฐณิชา โอนเงิน 15,000 บาท ให้กับ นายเรืองวิทย์ เพื่อจูงใจให้นายเฉลิมศักดิ์และนายเรืองวิทย์ สมัครเข้ารับเลือกเป็น สว.หรือเพื่อจูงใจให้นายเฉลิมศักดิ์ และนายเรืองวิทย์ ลงคะแนนให้ พล.ท.โสภณ และปรากฏหลักฐานเป็นภาพถ่ายการสนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์ ข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคลิปวีดีโอบันทึกการสนทนายืนยันข้อเท็จจริงจากการไต่สวนพยานไต่สวนประกอบคนที่ 2 ว่า ก่อนวันที่ 16 มิ.ย. 67 ที่จะมีการเลือกสว.ระดับจังหวัดของจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยชนะ นายบรรลุ นายสนอง นายเมธี ได้กระทำการสนับสนุนรู้เห็นเป็นใจให้นายชัยชนะ เสนอเงินหรือสัญญาว่าจะให้เงินตั้งแต่ 20,000-50,000 บาท แก่พยานไต่สวนคนที่ 2 เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกนายชัยชนะและนายบรรลุในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดของจังหวัดร้อยเอ็ดในการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน
รวมถึงยังปรากฏหลักฐานการจูงใจให้นายสนองลงคะแนนเลือกนายชัยชนะในการเลือกสว.ระดับจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มที่ 1 รอบการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน โดยเป็นข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ที่นายชัยชนะ ติดต่อให้พยานไต่สวนประกอบคนที่ 2 ช่วยจองห้องพักโรงแรมเดอะไรซ์ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 ห้องเพื่อเข้าพักในวันที่ 15 มิ.ย. 67 ในนามของนายชัยชนะและนายสนอง ราคาห้องละ 750 บาท พร้อมหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีจำนวน 1,500 บาท
และในวันที่ 16 มิ.ย. 67 ซึ่งเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ยังปรากฏหลักฐานการโอนเงินที่ทำให้เชื่อว่าพล.ท.โสภณ สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้น.ส.ณัฏฐยา หรือ ณัฐณิชา โอนเงิน 15,000 บาท ให้แก่นายเรืองวิทย์ เพื่อจูงใจให้นายเรืองวิทย์ลงคะแนนเลือก พล.ท.โสภณ ในการเลือก สว. ระดับจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มที่ 1 รอบการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน การกระทำของนายเรืองวิทย์ จึงเข้าข่ายเรียกรับเงินสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด จากกรณีทั้งหมดกกต.จึงเห็นว่า เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนพรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา 77(1) มาตรา 79 มาตรา 81 และเป็นการทุจริตในการเลือกมีผลทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมตามมาตรา 62 ของกฎหมายเดียวกันจึงให้มีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและสั่งดำเนินคดีดังกล่าว