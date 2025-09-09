ตีกลับ! 95 อบต. ขอ "ยกฐานะ" เป็นเทศบาล 319 แห่ง จ่อชง มท.1 เซ็น พบผ่านเกณฑ์ ขึ้นชั้น ทต.-ทม. แค่ 204 แห่ง สถ.แจงปัญหาวันนี้

คราวนี้ ของแทร้ หรือเปล่า? "สถ." เวียนท้องถิ่นจังหวัด 46 แห่ง แจ้งกําหนดการชี้แจงแนวทาง/ปัญหาอุปสรรค ผ่านเวปฯให้กับ 95 อบต. หลังเตรียม ชง "มท.1" เซ็นจัดตั้ง อบต. เป็นเทศบาล 319 เรื่อง พบผ่านเกณฑ์ แค่ 204 เรื่อง และมีเรื่องที่ส่งคืนจังหวัดเพื่อแก้ไข 95 เรื่อง เหตุ "ยิบย่อย" จัดทําแผนที่ท้ายประกาศจัดตั้งไม่เป็นไป ตามประกาศ มท. เครื่องหมายสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง พิกัดไม่ตรงตามเขตตําบล ผู้ว่าฯ/นายอําเภอ/ผู้บริหารอบต.ข้างเคียง ไม่ลงนามในแผนที่ รวมถึงสภาท้องถิ่น ไม่เคาะวันมีผลใช้บังคับ
วันนี้ (9 ก.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 46 จังหวัด เพื่อแจ้งกําหนดให้มีประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและปัญหาอุปสรรค
ในการจัดตั้ง "ยกฐานะ" องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็นเทศบาลตำบล (ทต.) และ เทศบาลเมือง (ทม.) กับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 46 จังหวัด และอบต. จํานวน 95 แห่ง
เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ ในการจัดตั้ง อบต. เป็นเทศบาล ไม่เป็นไปตามแนวเขตตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย กําหนดเขตตําบลในท้องที่
ในวันพุธที่ 10 ก.ย. นี้ สถ. จะมีการชี้แจง ผ่านระบบ Web Conference ไปยัง 95 อบต. ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น แพร่ มหาสารคาม จันทบุรี ชัยภูมิ มุกดาหาร ยโสธร เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด
ตรัง ราชบุรี ลพบุรี นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ ลําปาง ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรสงคราม นนทบุรี บึงกาฬ บุรีรัมย์ สมุทรสาคร
ปทุมธานี สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ สุราษฎรธานี หนองคาย
หนองบัวลำภู อ่างทอง อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ และ อุบลราชธานี
มีรายงานว่า สถ. เตรียมแจ้งซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเป็นแนวทางให้ อปท. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.6/6 252 ลงวันที่ 4 มกราคม 2568
"จังหวัดได้แจ้งกรณีการจัดตั้ง อบต. เป็นเทศบาล จํานวน 319 เรื่อง มีเรื่องที่เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศ จํานวน 204 เรื่อง และมีเรื่องที่ส่งคืนจังหวัดเพื่อแก้ไข จํานวน 95 เรื่อง"
สำหรับ แนวทางและปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งอ อบต. เป็นเทศบาล เพื่อแก้ไขจํานวน 95 เรื่อง พบว่า เนื่องจากการจัดทําแผนที่ท้ายประกาศจัดตั้งไม่เป็นไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดเขตตําบลในท้องที่
"เช่น เครื่องหมายสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง พิกัดไม่ตรงตามเขตตําบล ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอําเภอ หรือนายกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ไม่ลงนามในแผนที่ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กําหนดวันที่ มีผลใช้บังคับ เป็นต้น"
มีรายงานด้วยว่า กลางเดือนที่แล้ว มีการเปิดเอกสารบัญชีข้อมูล ยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาลล่าสุด 319 แห่งทั่วไทย มาเผยแพร่
"อบต. 319 แห่ง เปลี่ยนฐานะ เป็น ทต. ทม. มีผล 28 พ.ย. 68 โดย แยกเป็น ทม. 22 แห่ง และ ทต. 297 แห่ง"
ต่อมา สถ. กระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาเปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊ก "ท้องถิ่นไทย" ว่า ตามที่ได้มีการกฏการเผยแพร่ข้อมูลการยกฐานะองค์กรบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลจำนวน 319 แห่ง นั้น
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ขอเรียนว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารภายใน ใช้สำหรับประสานงานกันร่วมกันระหว่าง สถ. และคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งของ อบต. และเทศบาลที่ได้มีการยกฐานะต่อไป.