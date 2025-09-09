เปิดขุมทรัพย์ "ศุภมาส" พ้นรมต.อว. เศรษฐีนีพันล. รถหรูเพียบเครื่องประดับทองแท่งกว่า 100 บ.

เปิดทรัพย์สิน "ศุภมาส" พ้นรมต.อว. รวย 1,095 ล้าน รถหรูเพียบ พร้อม สะสม เครื่องประดับทองแท่งน้ำหนักกว่า 100 บาท
วันนี้ (9 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินน.ส.ศุภมาส อิศรภักดี กรณีพ้นจากตำแหน่ง รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2568 (สมัยรัฐบาลน.ส.แพทองธาร ชินวัตร) แจ้งมีทรัพย์สินรวมคู่สมรสคือ พ.ต.อ.ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งสิ้น 1,095,378,283 บาท หนี้สิน 410,757,248 บาท
โดย น.ส.ศุภมาส มีทรัพย์สิน 149,147,140 บาท เป็นเงินฝาก 6 บัญชี รวม 952,032 บาท ที่ดิน 2แปลง มูลค่า 18,570,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง มูลค่า 10 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น รวมมูลค่า 119,625,108 บาท ส่วนใหญ่เป็นนาฬิกา กระเป๋า เครื่องประดับ ธนบัตร ทองคำ เป็นต้น ส่วนหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 524 บาท ทั้งนี้แจ้งมีรายได้ต่อปี 1,488,880 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ต่อปี 1,200,000 บาท
พ.ต.อ.ล้ำพันธุ์ มีทรัพย์สิน 944,677,590บาท เป็นเงินฝาก 18 บัญชี รวม 3,555,029 บาท เงินลงทุน 357,374,776 บาท ที่ดิน 6 แปลง มูลค่า 59,192,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 หลังมูลค่า 145 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีห้องชุดที่หัวหิน มูลค่า 60 ล้านบาท และห้องชุด ที่ดิไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์เรสซิเดนซ์ มูลค่า 70 ล้านบาท รถยนต์ 7 คันมูลค่ารวม 65,914,018 บบาท ในจำนวนนี้มี รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ROLLS ROYCE รุ่น GHOST EWB 1 คันมูลค่า 40 ล้านบาท รถยนต์นั่งส่วนบุคค ยี่ห้อ LAND ROVER รุ่น RANGE ROVER 3.0 มูลค่า 11,214,018 บาท รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ แMercedes Benz รุ่น S500L MILD HYBRID มูลค่า 10 ล้านบาท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิทธิและสัมปทานรวม 188,269,217 บาท ทรัพย์สินอื่น 125,372,048 บาท เป็นปืน 1 กระบอก นาฬิกา 1 เรือน เฟอร์นิเจอร์ และทองคำแท่ง 46 กก. มูลค่า 100,652,048 บาท ส่วนหนี้สิน 410,756,723 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 313,786 บาท เงินกู้กับสถานบันการเงิน 4บัญชี รวม 90,025,468 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 320,417,469 บาท ทั้งนี้แจ้งมีรายได้ต่อปี 422,552 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 30,000,000 บาท
ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 1,553,552 บาท สิทธิและสัมปทานรวมมูลค่า 1,553,552 บาท