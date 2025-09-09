กางทรัพย์สิน "เพิ่มพูน ชิดชอบ" พลังพ้นรมว.ศธ. รวย 78 ล้าน สะสมปืน 7 กระบอก

ส่องกรุสมบัติ "เพิ่มพูน ชิดชอบ" หลังพ้นตำแหน่งรมว.ศึกษาธิการ อู้ฟู่ 78 ล้านบาท สะสมปืน 7 กระบอก มีรายได้ต่อปี 2 ล้านกว่า
เมื่อวันที่ (9 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2568 (สมัยรัฐบาลน.ส.แพทองธาร ชินวัตร) ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยากับน.ส.จิตติมา อุทัยเฉลิม แจ้งมีทรัพย์สินรวม 78,477,444 บาท หนีสินรวม 66,261 บาท
พลตำรวจเอกเพิ่มพูน แจ้งมีทรัพย์สิน 57,506,400 บาท เป็นเงินสด 1 ล้านบาท บัญชีเงินฝาก 5 บัญชีรวม 32,578,555 บาท เงินให้กู้ยืม 3,300,000 บาท ที่ดิน 19 แปลง อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ หนองคาย รวมมูลค่า 11,273,502 บาท อาคารชุด 1 หลัง 5,205,452 บาท รถยนต์ 3 คันมูลค่า 3,020,000 บาท ทรัพย์สินอื่นรวมมูลค่า1,128,890 บาท โดยรายการที่น่าสนใจ อาทิ ปืน ขนาดต่างๆ 7 กระบอก งาช้าง 2 กิ่วพร้อมฐานและพระ เป็นต้น ส่วนหนี้สิน 33,216 บาท มีรายได้ต่อปี 9,385,767 บาท รายจ่ายต่อปี 7,331,643 บาท
ขณะที่ น.ส.จิตติมา มีทรัพย์สิน 20,971,044 บาท เป็นเงินฝาก 13 บัญชี รวม 16,124,545 บาท ประกันชีวิต 5 ฉบับ และสมาชิกสนามกอล์ฟ รวมมูลค่า 2,170,999 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,675,500 บาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับ ส่วนหนี้สิน 33,044 บาท แจ้งมีรายได้ต่อปี 2,082,816 บาท รายจ่ายต่อปี 1,171,207 บาท