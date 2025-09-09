“ชาญชัย-สมชาย-หมอวรงค์” ชื่นชม “ทักษิณ” กล้ากลับไทยรับโทษคดีชั้น 14

“ชาญชัย-สมชาย-หมอวรงค์” ชื่นชม “ทักษิณ” กล้ากลับไทยรับโทษ คดีชั้น 14 ทำให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้า ชี้ติดคุกปีเดียวไม่คุ้ม แต่เป็นเรื่องที่กฎหมายทำได้เท่านี้
วันนี้( 9 ก.ย. )ที่ศาลฎีกา สนามหลวง นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต สส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้ฟ้องคดีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีรักษาตัวชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าฟังคำสั่งศาล ว่า วันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ศาลได้มาอ่านในรายละเอียดของหลักฐาน ทั้งนี้ศาลได้อ่านการกระทำของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ว่ากระทำความผิดอะไรบ้าง ซึ่งความผิดนี้ทาง ป.ป.ช.จะได้ดำเนินการต่อ เพราะศาลเองก็ได้ทราบว่ามีทาง คปท.ไปร้องที่ ป.ป.ช. ส่วนประการสุดท้ายนั้น ศาลบอกว่านายทักษิณรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ป่วย แล้วยังไปอยู่เบื้องหลังในการกระทำความผิดเรื่องนี้ ฉะนั้นการกระทำความผิดจะอ้างว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะนายทักษิณคือผู้สนับสนุนหรือตัวการ
แต่อย่างไรก็ตามขอขอบคุณนายทักษิณที่แสดงความรับผิดชอบ เดินทางกลับมาฟังคำพิพากษาศาล อันนี้ต้องยอมรับว่านายทักษิณคิดถูกที่กลับมารับโทษแต่ประเทศไทยไม่คุ้มหรอกติดคุกปีเดียว ซึ่งก็เป็นเรื่องที่กฎหมายทำได้เท่านี้เอง
ด้าน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี กล่าวว่า วันนี้ศาลได้พูดชัดว่าการบังคับใช้มาตรา 55 พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ราชทัณฑ์ รวมกับกฎกระทรวงในการส่งตัวนักโทษรายนี้ไม่สามารถบังคับได้ในการส่งนักโทษออกไปรักษาภายนอก ดังนั้นรับรู้ได้เลยว่าการบังคับใช้มาตรา 55 ที่ทางทีมราชทัณฑ์ส่งตัวออกไปรักษาภายนอกไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย
ส่วนนายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา(สว.) กล่าวว่า ขอบคุณศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่คืนความยุติธรรมให้กับสังคมไทย และขอชื่นชมคุณทักษิณที่กล้ากลับมา เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าต่อไป