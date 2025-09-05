“ชาญชัย” ยื่นศาลฎีกานักการเมืองออกข้อกำหนดห้าม “ทักษิณ” ออกนอกประเทศ

“ชาญชัย” อดีตสส.ปชป.ยื่นศาลฎีกานักการเมือง ออกข้อกำหนดห้าม “ทักษิณ” ออกนอกประเทศ นัดฟังคำสั่ง 8 ก.ย.นี้
เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 5 ก.ย. นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ออกข้อกำหนดห้าม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกราชอาณาจักร จนกว่าจะมีคำสั่งคดีบังคับโทษการรักษาตัว ชั้น 14
นายชาญชัย กล่าวว่า แม้นายทักษิณจะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วก็มีความห่วงใย เนื่องจากตนเองเป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาฯพิจารณาบังคับโทษคดีชั้น 14 ว่านายทักษิณถูกจำคุกจริงแล้วหรือไม่
แม้ศาลฎีกาฯ จะยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าตนเองไม่มีส่วนได้เสีย แต่ศาลฎีกาฯก็ได้นำพยานหลักฐานที่ตนเองได้ยื่นไปมาพิจารณา ซึ่งวันที่ 9 ก.ย.นี้ จะมีการตัดสินคดีนี้ ตนจึงมีความห่วงใยและขอเสนอแนะฝากถึงนายทักษิณให้กลับมารับฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา เพราะแม้จะถูกบังคับโทษใหม่เต็มที่ก๋เเค่จำคุก1 ปี ซึ่งโทษเเค่นี้ไม่คุ้มกับการที่นายทักษิณโกงเงินของคนไทยเเฃะใล้อำนาจหน้าที่มิชอบ เเม้ว่าการที่นายทักษิณเดินทางออกนอกประเทศสามารถทำได้ เนื่องจากศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดี หมิ่นเบื้องสูง ตามมาตรา 112 และไม่ได้ขังไว้ระหว่างอุทธรณ์ รวมทั้งไม่มีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ก็สามารถทำได้ เเต่ตนก็ต้องนำเรื่องมายื่นให้ศาลฎีกาได้รับทราบ ครบขั้นตอน
ส่วนตัวแม้ก่อนหน้านี้เคยยื่นคำร้อง แล้วศาลฎีกาฯมีคำสั่งยกคำร้องไปหลายครั้ง และหากวันนี้จะถูกศาลฎีกาฯยกคำร้องก็ไม่ได้กลัวหน้าแตกเพราะก่อนหน้านี้ศาลได้นำพยานหลักฐานของตนเองไปพิจารณาเป็นสารตั้ฝต้นจนจะมีคำสั่งในวันที่ 9 ก.ย.นี้
เมื่อถามว่าที่มายื่นร้องในวันนี้มีอคติส่วนตัวหรือไม่ ยืนยันว่ามาทำหน้าที่ในฐานะคนไทยเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อไม่ให้กระบวนการถูกทำลาย แต่ส่วนตัวไม่ขอออกความคิดเห็นว่านายทักษิณจะกลับมาหรือไม่ แต่อยากให้กลับมาใช้กรรมในสิ่งที่เคยทำกับประเทศไทย
ภายหลังยื่นคำร้อง นายชาญชัย ระบุว่าศาลนัดฟังคำสั่งในคำร้องที่ตนยื่นวันนี้ในวันที่ 8 ก.ย.2568 เวลา 15.00 น.