จับตา “บิ๊กณัฐ” ศิษย์ “ลุงป้อม” กับ “ผู้กองนัส“ ชิงเก้าอี้ว่าการกลาโหม

จับตา “บิ๊กณัฐ” ศิษย์ “ลุงป้อม” กับ “ผู้กองนัส“ ชิง ”สนามไชย1“ หลัง ”อนุทิน“ ไว้ใจมอบโควตาคุมกลาโหมให้ "กล้าธรรม" เผยเหตุสู้รบชายแดนเขมร ปลุกเลือดทหารในตัว ”ธรรมนัส“ รับปากจะจัดการเขมรให้ราบคาบเอง ขณะ ”บิ๊กป้อม“ หนุน ”บิ๊กณัฐ“ ลูกรักสายบูรพาพยัคฆ์ เพื่อน ”บิ๊กเล็ก“ เจรจาสู้ นั่ง รมว.กลาโหม
รายงานข่าวจาก สายบ้านป่ารอยต่อฯ ถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้เจรจากับ นายอนุทิน หัวหน้าพรรคภูมิใจ ในฐานะนายกรัฐมนตรี โดยขอคุมกระทรวงกลาโหมเอง
ทั้งนี้พลเอกประวิตร เป็น อดีต ผบ.ทบ. ทำงานชายแดนไทย-กัมพูชา มาตลอด แต่โดยสภาพร่างกาย และอายุ คงไม่สามารถลงพื้นที่ไปลุย ชายแดนด้วยตนเองได้ บวกกับการที่พรรคประชาชน โหวตหนุน นายอนุทิน เป็นนายกฯ หากตั้ง พลเอกประวิตร ร่วม ครม. และให้ดำรงตำแหน่ง รมว.กลาโหม ซึ่งเท่ากับว่า พรรคประชาชน เลือกพลเอกประวิตร มาเป็นรัฐบาลด้วย
ขณะที่ก่อนหน้านี้ พลเอกประวิตร ถูกโจมตีอย่างหนัก จากคลิป สมัยเป็น รมว.กลาโหม ยุครัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ยอมรับว่า พื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก่ว เป็นของกัมพูชา ซึ่งชาวกัมพูชาอยู่มานานแล้ว
ด้วยเหตุเหล่านี้ พลเอกประวิตร จึงส่งชื่อ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกลาโหม เลขาฯ ส่วนตัว ที่เติบโตมาใน พล.ร.2 รอ. ชายแดนเขมร แถบพื้นที่ จ.สระแก้ว มาด้วยกันมาแทนตนเอง
สำหรับประวัติของ พลเอกณัฐ เป็น ตท.20 เพื่อนร่วมรุ่น บิ๊กเล็ก พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาการ รมช. กลาโหม
ร่ยงานข่าวแจ้งว่า เวลานี้มีกองหนุนในหระทรวงกลาโหม ทั้ง พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่กำลังจะเกษียณ และ ตั้งพลเอก ธราพงศ์ มะละคำ ขึ้นเป็น ปลัด กระทรวงกลาโหมคนใหม่ โดยเป็นเพื่อน ตท.24 ของ พลเอกสนิธชนก และเป็นสายบ้านป่ารอยต่อฯ ด้วยกัน
ขณะที่ มีรายงานข่าวว่า นายอนุทิน ได้ให้โควตา รมว.กลาโหม กับพรรคกล้าธรรม มาตั้งแต่เริ่มมีการเจรจาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกันแล้ว ไม่เคยให้โควตานี้ กับทางพรรคพลังประชารัฐ
รายงานข่าวแจ้งว่า พลเอก ประวิตร ได้พยายามเจรจาต่อรอง กับนายอนุทิน ประกอบกับพลเอกประวิตร ยังรู้สึกกินแหนงแข็งใจ ไม่พอใจ ร้อยเอก ธรรมนัส กรณีที่ตัดสินใจแยกตัวออกจากพรรคพลังประชารัฐ ไปตั้งพรรคกล้าธรรม พร้อมดึง สส.ออกไปด้วย
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ก็เป็นทหารเก่า เป็น เตรียมทหาร รุ่น25 จปร.31 หากมองในภาพลักษณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส อาจเสียเปรียบ แต่ถ้มองลึกลงในศักยภาพ ร้อยเอก ธรรมนัส ไม่เป็นรองใครแน่นอนในห้วงเวลานี้
โดยที่ผ่านมาอยู่เบื้องหลัง คอยสนับสนุน “กัน จอมพลัง” ในการช่วยเหลือทหารชายแดนไทย-กัมพูชามาตลอดหลายเดือน
อีกทั้งร้อยเอก ธรรมนัส ยังไปเยี่ยมชาวบ้านและทหารที่บาดเจ็บในห้วงที่ผ่านมา พร้อมให้กำลังใจทหารที่บาดเจ็บและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบ และเป็น พรรคการเมืองพรรคแรกๆเลยที่ โดดลงพื้นที่
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า สถานการณ์การสู้รบไทย-กัมพูชาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร้อยเอก ธรรมนัส ที่มีเลือดทหารอยู่ในตัว ตัดสินใจที่จะรับโควตากระทรวงกลาโหมมาดูแลเอง เพราะต้องการ ที่จะสนับสนุนกองทัพในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย- กัมพูชา แม้ว่าร้อยเอกธรรมนัส จะไม่เคยรับราชการในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา แต่พร้อมสนับสนุนกองทัพภาค2 และกองกำลังสุรนารี ในการสู้ศึกอย่างเต็มที่ ซึ่งเรื่องชายแดนไทย-กัมพูชานี้ต้องให้เป็นหน้าที่ของ ผบ.ทบ. แม่ทัพภาค2 และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ชายแดน ในการตัดสินใจในการแก้ ปัญหาส่วนฝ่ายรัฐบาลการเมืองและ รมว.กลาโหม จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้คอยสนับสนุน อย่างเต็มที่ ไม่ใช่คอยคัดค้านท้วงติง เช่นห้วงที่ผ่านมา
รายงานข่าวแจ้งว่า เก้าอี้ รมว.กลาโหม นี้ ไม่ใช่แค่ ฝ่ายการเมือง ตัดสินใจลำพัง แต่มีการหารือผู้มีบารมี ในขั้วอนุรักษ์นิยมด้วย นายอนุทิน จึงตัดสินใจให้ ร้อยเอกธรรมนัส คุมกลาโหมตามเป็นข่าว