"ไอซ์" ซัด "อิ๊งค์" สำนึกยุบสภาดีเลย์ 2 ด. คลิปอังเคิลจุดสิ้นสุดความไว้วางใจ เสียดายอำนาจในมือไม่ทำ

ส.ส.บางบอน ปชน. ฟาด “แพทองธาร” สำนึกช้าไป 2 เดือน ปมยุบสภา ชี้ คลิปเสียงหลุดคือจุดสิ้นสุดความไว้วางใจเสียดายอำนาจอยู่ในมือแต่เลือกไม่ทำ
วันนี้ (4ก.ย.) เมื่อเวลา 15.30 น.นางสาวรักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่‘แพทองธาร ชินวัตร’ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตนายกรัฐมนตรี เห็นด้วยเลือก ‘ชัยเกษม’ เป็นนายกฯ เพื่อยุบสภาทันที คืนอำนาจให้ประชาชนว่า ในที่สุด คุณแพทองธารก็เห็นด้วยกับข้อเสนอ ยุบสภา เพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนเสียที แต่น่าเสียดายจริงๆ เพราะว่ามันช้าไป 2 เดือน
ในวันที่มีคลิปเสียงหลุดออกมา ประชาชนทั้งประเทศสูญสิ้นความไว้วางใจในตัวนายกรัฐมนตรี รวมถึงพรรคเพื่อไทยไปหมดแล้ว ถ้าวันนั้นคุณแพทองธาร มี ‘สำนึก‘ ของความรับผิดรับชอบทางการเมือง แสดงความจริงใจต่อประชาชนด้วยการยุบสภา เราจะไม่เดินมาถึงวันนี้
ในวันนั้นท่านมีอำนาจเต็ม สามารถยุบสภาได้โดยไม่ต้องมีใครมานั่งตีความต้องเจตนารมของกฎหมายอะไรใดใดทั้งสิ้น ประเทศไทยจะเดินหน้าสู่ทางออกทันที ไม่ใช่ไหลมาสู่วิกฤตความเชื่อมั่น ดังเช่นวันนี้
คุณมีโอกาส อำนาจอยู่ในมือคุณมาตลอด คุณเลือกได้ แต่คุณเลือกที่จะไม่ทำ จนมาถึงวันนี้ พรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ได้แสดงความจริงใจและความจริงจังใดใด ในการจะรับข้อเสนอ อีกทั้งเรื่องสำคัญเช่นนี้ ก็ยังจะเลือกวิธีการสื่อสารด้วยการกดแชร์สตรอรีใน instagram
ดิฉันคงไม่ต้องย้ำ ว่าที่เราต้องมานั่งหาทางออกให้ประเทศกัน จนเดินมาสู่ทนทางดังเช่นวันนี้ เพราะใคร