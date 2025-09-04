"อนุทิน" อ้างคนไทยต้องสามัคคี ศัตรูกำลังรุกราน เล่นตัวเองหน้าเหมือน "ตัวเหี้ย" สัตว์สงวน หาเงินหาทองให้ประเทศ

"อนุทิน" บอกเค้กส้มกินกับอะไรก็ได้ วันนี้คนไทยต้องสามัคคี ศัตรูกำลังรุกรานประเทศ เล่นตัวเอง หลังดูภาพ "ตัวเหี้ย“ หน้าตึกไทยคู่ฟ้า บอก "หน้าเหมือนผมเลย" เป็นสัตว์สงวน หาเงินทองให้ประเทศ
วันนี้(4 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ตอบคำถามผู้สื่อข่าว ที่ถามว่าเค้กส้มต้องกินกับอะไร นายอนุทิน หัวเราะ ก่อนตอบว่า กินกับเยลลี่ กับน้ำอัญชัน น้ำแดง เหลือง เขียว ขาว อะไรก็ได้ วันนี้เราต้องสามัคคีกันให้มาก เราต้องมีศัตรูคนเดียว คือคนที่รุกรานประเทศเรา เพราะฉะนั้นเราต้องมีความสมัครสมานสามัคคี หากคนไทยสามัคคีกันไม่มีใครมาทำร้ายประเทศไทยได้ ซึ่งตนตั้งใจจะทำอย่างนั้น
ผู้สื่อข่าวได้เอารูปของตัวเงินตัวทองบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ให้นายอนุทินดู นายอนุทินถึงกับบอกว่า "หน้าเหมือนผมเลยเนอะ" พร้อมถามว่าภาพจริงหรือเป็น AI พร้อมเอื้อมมือมาขยายภาพที่ผู้สื่อข่าวยื่นให้ดู ก่อนที่จะร้องอุ้ยจริงหรือเปล่าพร้อมหัวเราะ ตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์สงวนอยู่แล้ว หาเงินหาทองให้กับประเทศ